Benji e Fede | Good Vibes Il nuovo album da oggi | Cantiamo di fidanzate ed ex

Esce Good Vibes di Benji & Fede - una guida in 12 punti per aumentare le vibrazioni positive : Esce oggi Good Vibes, il nuovo album di Benji & Fede, quarto progetto discografico de duo modenese. Good Vibes arriva dopo i fortunati 20:05, 0+ e Siamo Solo Noise che hanno raggiunto la vetta della classifica di vendita e sono entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti in Italia. "Hanno detto che eravamo solo due bei faccini.Hanno detto che saremmo stati una meteore.Hanno detto che ...

Claudio Cecchetto - malore per il produttore alla presentazione dell’album di Benji e Fede : Claudio Cecchetto, produttore musciale, si è sentito male durante una serata all’hotel Nhow di Milano. L’ex deejay e inventore del Gioca Jouer era ospite della presentazione dell’ultimo lavoro di Benji e Fede, “Good vibes”. è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né di che malore si sia trattato. Il giorno prima c’erano stati i funerali ...

Benji e Fede : «Testa bassa» : Benji e FedeBenji e FedeBenji e FedeBenji e FedeQuesta intervista è tratta dal numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 23 ottobre 2019. Le generazioni che vengono devono sempre «difendersi» da quelle che vanno, e scambiano per spavaldi e inconsistenti i vent’anni che anche loro, un tempo, hanno avuto, e che in Benji e Fede, per esempio, hanno occhi spalancati e in disarmo, come a dire: «Continuate pure a sparare, signori, che niente ...

Un concerto benefico per il Bambin Gesù con Amadeus : Benji e Fede - Amoroso - Renga - Mahmood - Irama e molti altri tra gli ospiti : Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Mahmood, Benji e Fede, Bianza Atzei, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Clementino, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Fabio Rovazzi, J-Ax, Loredana Bertè, Ornella Vanoni: sono gli ospiti del concerto benefico a supporto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il 20 novembre in Vaticano si terrà un grande concerto con numerosi ospiti musicali del panorama italiano, uniti per ...

Amici Celebrities terzo appuntamento sabato 5 ottobre su Canale 5 - ospiti Benji e Fede e Al Bano : Amici Celebrities lo show del sabato di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, le anticipazioni della puntata del 5 ottobre Dopo la “sconfitta” della scorsa settimana contro Ulisse il piacere della scoperta di Alberto Angela, prosegue la corsa di Amici Celebrities al sabato sera in attesa di lasciare spazio a Tu Si Que Vales e di spostarsi al mercoledì quando a prendere in mano lo show dovrebbe essere Michelle Hunziker. Sempre che ...

Benji e Fede con Shari in Sale (testo) - tormentone autunnale dopo l’estate di Dove e Quando : Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Benji e Fede. Sale è un featuring con Shari, promettente e giovane artista italiana ex concorrente del programma TV Tu Sì Que Vales. Nel nuovo album di inediti, Good Vibes, Benji e Fede danno spazio anche a duetti e collaborazioni. Quella con Shari è il nuovo singolo disponibile da oggi in radio e in digitale e segue il successo di Dove e Quando, di recente certificato triplo disco di platino con ...

L’instore tour di Benji e Fede per Good Vibes da Torino a Stezzano ad ottobre : Good Vibes verrà rilasciato il 18 ottobre per Warner Music. Il nuovo album di Benji e Fede verrà poi presentato attraverso un instore tour in alcuni dei principali negozi di musica d'Italia. Il 18 ottobre, nel giorno di uscita del disco, Benji e Fede saranno a Torino per poi far tappa a Milano il 19 ottobre (Mondadori di Piazza Duomo) e a Modena il 20 ottobre. Mestre li accoglierà il 21 ottobre, Perugia il 22 ottobre e Roma il 23 ottobre. ...