Beatrice Venezi | il più giovane direttore d’orchestra donna che non nasconde la sua

Fonte : dilei

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il Maestro, ventinove anni, di Lucca, è tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dall’Italia al Giappone, dalla Bielorussia al Portogallo, dal Libano al Canada fino all’Argentina. Bella, di successo e soprattutto impegnata a promuovere la musica classica tra i giovani e a lottare concretamente per la parità tra i generi,è stata inserita da Forbes tra i 100 under 30 più influenti d’Italia. Paladina della femminilità e della italianità, diversi sono i riconoscimenti ottenuti nel settore per la sua brillante carriera. Ha ricevuto lo scorso 3 ottobre alla Fondazione Feltrinelli il Premio LEONIA, che il Marchese Lamberto Frescobaldi ha consegnato personalmente ad unache si è distinta particolarmente per l’audacia e la capacità di innovare. Dal 18 ottobre è disponibile il suo primo album, “MY JOURNEY – Puccini’s ...

