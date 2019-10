Basket | l’Olimpia Milano ritirerà la maglia numero 11 di Dino Meneghin il 19 novembre

Basket - Eurolega 2019-2020 : Moraschini è glaciale dalla lunetta e l’Olimpia Milano espugna l’OAKA : Trionfa l’Olimpia Milano all’OAKA di Atene, al termine di una partita emozionantissima contro il Panathinaikos. Sfida punto a punto per quaranta minuti tra due delle squadre più titolate nella storia del Basket europeo. Calathes incanta, ma Micov risponde colpo su colpo e, alla fine, la decide Riccardo Moraschini, glaciale dalla lunetta dopo essersi conquistato i due liberi decisivi. Parte forte l’Olimpia con uno Scola ispirato ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Milano sfida il Panathinaikos. Ad OAKA l’Olimpia deve svoltare : E’ solo l’inizio ma quella di domani sera contro il Panathinaikos è una sfida che può rappresentare una svolta nella stagione dell’Olimpia Milano. Un avvio troppo altalenante per la squadra di Ettore Messina, che non è ancora riuscita a trovare la quadra giusta, perdendo già tre partite delle sei finora giocate tra campionato ed Eurolega. Vincere ad OAKA è importante non solo per la classifica, ma proprio perchè può essere quel ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia affronta l’Olimpia Lubiana per continuare a sognare : La Germani Leonessa Brescia domani sera, 16 ottobre, alle ore 20.45 sfida la Cedevita Olimpia Lubiana con il chiaro intento di continuare a stupire e divertirsi. La partita è valida per la terza giornata di EuroCup, competizione nella quale fino a questo momento i lombardi hanno conquistato una vittoria ed una sconfitta. Gli avversari, invece, non hanno ancora trovato il successo, ma sono comunque una squadra davvero pericolosa. La storia Fra ...

Serie A Basket – Venezia domina Cantù - Brindisi sorprende l’Olimpia Milano : Venezia batte Cantù e torna al successo dopo due sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano crolla nuovamente in casa: dopo Brescia anche Brindisi espugna il Forum Dopo la vittoria di Trento su Sassari nel lunch match, la domenica della quarta giornata di Serie A prosegue con due sfide interessanti che vedono impegnate due formazioni solitamente in alta classifica, ma che hanno vissuto un inizio di stagione complicato: Venezia e Milano. I ...

LIVE Milano-Brindisi - Serie A Basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole vincere dopo la magia in Eurolega : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quarta giornata – Così Pistoia-Roma ieri Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto di quarto turno di campionato di Serie A che, al Forum di Assago, mette di fronte Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Entrambe le squadre hanno pensieri rivolti all’Europa, seppure in differenti sensi: Milano la campagna di Eurolega ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : prima vittoria per l’Olimpia Milano. Al Forum battuto lo Zalgiris 85-81 : L’Olimpia Milano si sblocca in Eurolega ed ottiene la prima vittoria europea della stagione. Nell’esordio casalingo al Forum la squadra di Ettore Messina ha superato 85-81 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali, nonostante un primo quarto da 23-7 in favore dei padroni di casa. Serviva vincere e Milano ha centrato l’obiettivo, aspettando sempre i rientri fondamentali di Gudaitis e ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Trieste - Roma vince il testa a testa con Cremona : Nei due anticipi domenicali della terza giornata di Serie A di Basket, vincono Olimpia Milano e Roma al cospetto di Trieste e Cremona Iniziata ieri con i successi di Sassari e Brindisi, la terza giornata della Serie A di Basket prosegue oggi con i due anticipi domenicali. L’Olimpia Milano si impone senza problemi su Trieste, stendendo i propri avversari con il punteggio di 88-73. Un dominio totale quello degli uomini di coach ...

LIVE Milano-Trieste Basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia cerca il riscatto dopo la delusione europea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Presentazione della giornata – Orario d’inizio e come vedere in tv Milano-Trieste Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. La partita avrebbe ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano comincia contro il Bayern Monaco con la novità Luis Scola : Con Luis Scola, ma senza Vladimir Micov. comincia così il nuovo cammino europeo dell’Olimpia Milano. Un esordio attesissimo ed un’assenza molto pesante per la squadra di Ettore Messina, che domani sarà di scena a Monaco di Baviera nella prima dell’Eurolega 2019-2020 contro il Bayern Monaco. Sarà una prima giornata insidiosa per Milano, chiamata subito a riscattare il passo falso casalingo in campionato contro Brescia. Una ...

Basket - le prime parole di Luis Scola all’Olimpia Milano : “Sono entusiasta di arrivare a Milano con Messina e di giocare in Eurolega” : Milano – Dopo lo straordinario Mondiale con l’Argentina chiuso al secondo posto, Luis Scola è approdato ufficialmente sul pianeta Olimpia Milano. Il giocatore sudamericano è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra meneghina già da domani, quando esordirà in Eurolega – nella prima giornata del massimo torneo europeo per club – a Monaco di Baviera contro i tedeschi del Bayern. Oggi però, nella sede della società ...

Basket - Eurolega 2019 : le avversarie dell’Olimpia Milano nella corsa ai playoff. Anadolu Efes - Bayern - Maccabi - Baskonia e Khimki Mosca nella lotta : Sarà una stagione molto importante, quella che Milano si appresta ad affrontare per quel che riguarda l’Eurolega 2019-2020. Era dall’annata 2013-2014 che i presupposti per arrivare ai quarti di finale non erano così chiaramente buoni: in quel caso, per arrivare almeno alla quinta e decisiva gara mancò, sostanzialmente, il finale di una gara1 che pareva vinta dall’Olimpia allora allenata da Luca Banchi e che fu invece persa con ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : perché l’Olimpia Milano può (finalmente) credere nei playoff : Giovedì sera (ore 20.30) a Monaco di Baviera contro il Bayern comincerà il cammino europeo dell’Olimpia Milano. Una stagione di Eurolega che si apre con grandi prospettive per l’Armani Exchange, che dopo la rivoluzione di quest’estate sogna di essere finalmente protagonista fuori dai confini italiani, centrando l’obiettivo dei playoff, che la squadra ha sempre mancato nelle ultime stagioni. Il progetto firmato Ettore ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : il calendario - le date e tutte le partite dell’Olimpia Milano. Programma - tv e streaming : Comincia da giovedì l’Eurolega 2019-2020 per l?Olimpia Milano, attesa da un format un po’ più lungo rispetto al precedente, con 34 partite di stagione regolare a causa della partecipazione di due squadre in più. Nonostante la perdita di Mike James, l’arrivo di Ettore Messina in panchina ha portato sotto il Duomo tre elementi di grandissimo valore: Shelvin Mack, proveniente da una lunga carriera NBA, Sergio Rodriguez, uno dei ...