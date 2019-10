Basket | è fatta per il ritorno di Andrew Goudelock in Italia | prossima destinazione la

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) E’ ormaiper ildiin. L’ex giocatore di Milano, noto anche come il “Mini Mamba” (facendo il verso al Mamba vero, e Black, Kobe Bryant), è prossimo ad approdare all’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. A svelarlo è lo stesso giocatore tramite il suo profilo Instagram, anche se per il comunicato ufficiale della società Campione d’si deve ancora aspettare un po’.è stato fermo per dieci mesi, perché dopo la stagione milanese un grave infortunio mentre era in Cina con gli Shandong Golden Stars ha rischiato di pregiudicarne la carriera. Per il nativo di Stone Mountain si tratta della quinta esperienza in Europa, dopo quelle con UNICS Kazan, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e appunto Milano. All’Olimpia ha realizzato 15.5 punti di media nella stagione 2017-2018, ma è stato ...

