Basket | al via la nuova stagione NBA | 300 gare live su Sky

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 34-22 - scappa via la Reyer a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Transizione veloce di Phillip da brutta persa della Reyer, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del Tofas Bursa 38-26 2/2 Williams, 2’33” all’intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il ...

Basket : importante novità per la sicurezza dei giocatori - via gli adesivi pubblicitari sui parquet di Eurolega : Nella giornata odierna è arrivata una notizia molto importante nell’ambiente della pallacanestro europea in seguito all’annuncio ufficiale dell’Associazione giocatori di Eurolega (ELPA) di essere arrivata ad un accordo con tutti i club della massima competizione continentale per migliorare le condizioni di sicurezza dei parquet. Tutte le squadre di Eurolega ed alcune di Eurocup hanno deciso di fare un passo indietro per ...

LIVE Pesaro-Virtus Bologna 35-54 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani scappano via nel secondo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-54 Antisportivo ad entrambi, finito il primo tempo. 35-54 Scintille tra Barford e Hunter per un brutto fallo del giocatore di Pesaro. 35-54 1/2 per Teodosic a cronometro fermo. 35-53 Due liberi a segno per Drell. 33-53 Grande tripla dal palleggio e senza ritmo di Drell. 30-53 Hunter al centro si fa trovare pronto da Ricci e appoggia. 30-51 Pusica fa 2/2 ai liberi. 28-51 Altro contropiede ...

Basket - Serie A 2019-2020 : rinviata la sfida tra Trieste e Milano : Maltempo al Nord, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Non si disputerà sabato 5 ottobre la sfida tra Pallacanestro Trieste e AX Armani Exchange Milano, valida per la terza giornata del campionato di Serie A di Basket, che è stata rinviata a data da destinarsi. Queste le parole nel comunicato dei padroni di casa: “A seguito di un confronto con la ditta manutentrice dell’Allianz Dome, si sta procedendo passo dopo passo con la verifica di ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 40-29 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani scappano via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-31 Due su due in lunetta per Weems. 45-31 Arriva subito la tripla per Weems. 42-31 Azione spettacolare di Kyzlink, che si protegge con il ferro. 42-29 Si appende al canestro Hunter. 40-29 Il secondo tempo inizia con un fallo in attacco di Weems. 21:32 Bologna aveva iniziato un po’ con il freno a mano tirato questo match, al contrario Roma, forse prima di pressione, stava mostrando il ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 26-20 - Serie A Basket in DIRETTA : gli emiliani provano a scappare via nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-25 Non sbaglia! 35-25 Assist stupendo di Markovic, che si fa passare la palla dietro la schiena, Gaines non spreca e si guadagna il libero aggiuntivo. 33-25 Time-out per la Virtus Roma. 33-25 Triplaaa di Ricci, che ha preso fiducia. 30-25 Tiro forzato di Ricci, che coraggio. 28-25 Penetrazione spettacolare di Kyzlink. 28-23 Cournooh c’è. 26-23 Non sbaglia il top-scorer del ...

Basket : Spagna campione. Scariolo - il coach che l’Italia mandò via : Senza storia la finale del Mondiale contro l’Argentina (95-75). Il tecnico delle Furie Rosse costretto da Milano a dimettersi nel 2013

Intesa - al via il progetto Basket bond : un miliardo per 200 Pmi : Il basket bond per le Pmi è credito a costi bassi grazie al principio mutualistico. I?titoli di gruppo saranno sottoscritti dalla banca e poi messi sul mercato

Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score : al via i quarti - 10 settembre - : Risultati Mondiali basket 2019, Diretta live score: al via i quarti. Si giocano oggi martedì 10 settembre Argentina Serbia e Spagna Polonia.

Diretta/ Serbia Porto Rico - 0-0 - streaming video tv : palla a due - via! - Basket - : Diretta Serbia Porto Rico streaming video tv: squadre in campo, risultato live del match di debutto nella seconda fase dei Mondiali basket 2019.

Basket - Mondiali 2019 : al via la seconda fase a gironi - subito in campo l’Italia contro la Spagna : Comincia oggi, nella settima giornata dei Mondiali di Basket di Cina 2019, la seconda fase a gironi della rassegna iridata, sia per quanto riguarda le prime e seconde classificate della prima fase a gironi appena conclusa, sia per le terze e le quarte classificate negli stessi raggruppamenti. Sia i team che gareggeranno per le posizioni dalla prima alla sedicesima sia quelli dalla diciassettesima alla trentaduesima, rimarranno validi i punti ...

DIRETTA/ Italia Serbia - 0-0 - streaming video tv : palla a due - via! - Mondiali Basket - : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv: risultato live, squadre in campo per la partita della 3giornata del girone D dei Mondiali basket 2019.

DIRETTA/ Angola Filippine - 0-0 - streaming video tv : palla a 2 - via! - Mondiali Basket - : DIRETTA Angola Filippine streaming video e tv: orario e risultato live, squadre in campo per la 3giornata del girone D dei Mondiali basket 2019.

Basket - Mondiali 2019 : Khris Middleton e Kemba Walker salvano gli Stati Uniti al supplementare - la Turchia butta via la vittoria : Sofferenza infinita, con annesso tempo supplementare, per gli Stati Uniti nella seconda partita del girone E ai Mondiali di Cina 2019. La selezione allenata da Gregg Popovich riesce a superare la Turchia per 93-92 soltanto a due secondi e un decimo dal termine, dopo aver rischiato di perdere a più riprese. I turchi possono recriminare in particolare per tre motivi: il fallo di Osman su Tatum sulla sirena dell’ultimo quarto, gli errori di ...