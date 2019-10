Basket | a Rieti si canta “Vesuvio lavali col fuoco” Squalificato il palazzetto

Il Napoli Basket crolla a Rieti : esonerato Lulli - squadra affidata a Cavaliere 79-62 : La SS Napoli Basket ha sollevato dall’incarico di capo allenatore coach Gianluca Lulli. Lo scrive il club in una nota ufficiale. La squadra è stata affidata a Francesco Cavaliere. Sarà lui in panchina domenica 20 ottobre alle ore 18 al PalaBarbuto contro NoviPiù Casale Monferrato. La SS Napoli Basket, riconoscendo Gianluca Lulli di aver contribuito allo sviluppo del nuovo progetto Basket a Napoli, lo ringrazia per il lavoro svolto, ed ...