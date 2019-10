Barcellona - scontri e incendi : mezzo milione in piazza - la polizia usa i proiettili di gomma : Oltre mezzo milione di persone scese in piazza, strade bloccate, voli cancellati, il centro di Barcellona completamente paralizzato e ancora disordini, cariche della polizia e arresti: le proteste...

Barcellona - scontri tra polizia e manifestanti : in piazza oltre mezzo milione di persone : Quinto giorno di proteste con 35 feriti e dieci arresti dopo le condanne della Corte suprema spagnola contro i leader indipendentisti

Barcellona - oltre 500mila persone in piazza : barricate e scontri con la polizia. Le immagini : barricate e scontri a Barcellona, dove mezzo milione di manifestanti hanno partecipato alla protesta nel centro della città. Sono stati interrotti gli accessi principali su strada, mentre all’aeroporto sono stati cancellati 57 voli dei quasi 1000 previsti. Finora la polizia ha arrestato dieci manifestanti, due dei quali minorenni, dopo aver disperso con delle cariche un gruppo che stava lanciando oggetti L'articolo Barcellona, oltre ...

Catalogna - nuovi scontri e altro sciopero generale. Chiusa la Sagrada Familia a Barcellona : Proseguono le proteste contro la condanna dei leader secessionisti. Nella notte sono stati segnalati almeno 18 i feriti e 19 arresti. Migliaia di persone in corteo e molte strade bloccate a Barcellona, dove i manifestanti sono giunti da tutta la regione autonoma spagnola per partecipare alla manifestazione del pomeriggio.Continua a leggere

La notte di scontri e violenze a Barcellona : La terza consecutiva per protestare contro le condanne ai leader indipendentisti catalani, che intanto hanno chiesto a tutti di mantenere la calma

Barcellona - notte di guerriglia : scontri con la polizia - decine di arresti e feriti : Le proteste per le condanne emesse ieri dal Tribunale Supremo spagnolo contro 12 leader indipendentisti catalani si sono trasformate in guerriglia urbane nel scorse ore a Barcellona e in altre città catalane. scontri con la polizia, roghi, e assalti son andati in scena per tutta la notte: decine di feriti e fermati.Continua a leggere

Catalogna - ancora scontri a Barcellona : 01.30 Continuano nella notte gli scontri tra polizia e dimostranti a Barcellona, dove secondo La Vanguardia "i jardinets de Gracia sono diventati il punto focale" dei disordini "con gli agenti e i manifestanti che lottano per ogni palmo di terreno". E "ci sono barricate e falò'. Intanto, una carica è stata lanciata contro manifestanti che si erano rifugiati negli accessi dell'ospedale Parc Taulì nella città di Sabadell.

Non si placa la protesta in Catalogna : scontri - cariche e feriti a Barcellona : Migliaia di manifestanti sono nuovamente in piazza a Barcellona, dove dalle 19 è iniziato un raduno di fronte al palazzo della delegazione del governo di Madrid. L’area è completamente circondata dai Mossos d’Esquadra, la polizia locale. Circa 4.000 persone si stanno concentrando anche davanti alla sede della delegazione del governo a Girona.La polizia ha caricato i dimostranti a Barcellona e Girona dopo che questi ...