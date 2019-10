Barcellona-Real Madrid | il Clasico è stato rinviato | il motivo DETTAGLI

Barcellona-Real Madrid - anche i blancos contrari all’inversione di campo : le ipotesi in caso di rinvio : Nuovi sviluppi in merito alla vicenda riguardante la disputa del Clasico spagnolo tra Barcellona e Real Madrid del prossimo 26 ottobre. Come noto, infatti, in questi giorni nella capitale catalana si sono verificati violenti scontri in seguito alle decisioni della magistratura di infliggere condanne pensati ai capi del movimento separatista e quindi la tensione è altissima. L’idea sarebbe quella di invertire i campi, facendo giocare ...

Barcellona-Real Madrid a rischio rinvio - perché il "Clasico" può slittare al 18 dicembre : Federcalcio spagnola e Liga non vogliono che il Clasico Barcellona-Real Madrid venga disputato il 26 ottobre, in concomitanza con la manifestazione degli indipendentisti catalani contro le condanne ai leader separatisti. La Liga aveva provato ad invertire i campi per far sì che il match venisse disp

Barcellona-Real Madrid - i blaugrana contro l’inversione di campo : sempre più viva l’ipotesi rinvio : Sono ore calde in vista del Clasico che metterà di fronte Barcellona e Real Madrid, la partita è in programma per il 26 ottobre ma potrebbe subire uno slittamento. La situazione è delicata, in questi giorni nella capitale catalana si sono verificati violenti scontri in seguito alle decisioni della magistratura di infliggere condanne pensati ai capi del movimento separatista e quindi la tensione è altissima. Secondo quanto riporta il Mundo ...

Bufera in Catalogna – Slitta il Clasico? Ecco quando potrebbe giocarsi Barcellona-Real Madrid : Non si inverte il campo, ma il ‘Clasico’ potrebbe Slittare: Ecco quando potrebbe giocarsi Barcellona-Real Madrid Il ‘Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid rischia di essere spostato: Federcalcio spagnola e Liga non hanno intenzione di far giocare il match il 26 ottobre a causa delle tensioni in Catalogna dopo l’arresto dei leader indipendentisti. Inizialmente era stato proposto di invertire il campo, giocando ...

La Liga chiede di giocare Barcellona-Real Madrid al Santiago Bernabeu : La Liga ha chiesto che il ‘clasico’ Barcellona-Real Madrid, in programma il prossimo 26 ottobre si giochi allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ della capitale spagnola invece del ‘Nou Camp’ come previsto. La richiesta è legata al fatto che proprio quel giorno a Barcellona si svolgerà una manifestazione di protesta contro le sentenze di condanna ai leader separatisti, con un’alta possibilità che vi siano ...

Le proteste in Catalogna condizionano il 'Clasico' : la Liga chiede di giocare a Madrid il match tra Barcellona e Real : La situazione in Catalogna, con le proteste che non si arrestano dopo la sentenza a carico degli indipendentisti, condiziona il calcio in Spagna. La Liga - come scrive la stampa iberica - ha chiesto alla Federcalcio che Real Madrid e Barcellona invertano l’ordine dei Classici tra il girone di andata e quello di ritorno e che la partita in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre si giochi al Bernabéu per motivi di ...

Bufera in Catalogna - a rischio il Clasico Barcellona-Real Madrid : chiesta l’inversione di campo : Il Comitato delle Competizioni della Federcalcio Spagnola ha chiesto che Barcellona-Real Madrid del 26 ottobre venga giocata al Bernabeu per problemi di ordine pubblico E’ un momento delicato in Catalogna, soprattutto dopo la condanna di nove indipendentisti catalani arrivata negli scorsi giorni ad opera del Tribunale Supremo. Una sentenza che mette a rischio addirittura il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma al Camp ...

Liga - Barcellona-Real Madrid : chiesta l’inversione di campo : E’ una situazione delicata in Catalogna che rischia di condizionare anche il mondo del calcio. Nel dettaglio come scrive la stampa iberica, la Liga ha chiesto alla federcalcio che Barcellona e Real Madrid invertano l’ordine dei campi con la prima gara da disputare dunque Bernabeu e la seconda al Camp Nou, il match è in programma per il 26 ottobre. Lo stesso giorno è infatti prevista una manifestazione per protestare contro le ...

Napoli - sirene spagnole per Fabian Ruiz : gli occhi di Real Madrid e Barcellona sul centrocampista azzurro : I due club spagnoli hanno mostrato interesse per il centrocampista del Napoli, ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsene Fabian Ruiz piace eccome a Real Madrid e Barcellona, che hanno cominciato a mostrare interesse per il centrocampista spagnolo. In particolare i blancos avrebbero necessità di rinfoltire il proprio centrocampo, avendo al momento solo quattro giocatori di ruolo. LaPresse/EFE Il giovane 23enne farebbe al caso ...

Havertz Juventus : i bianconeri sfidano PSG - Real e Barcellona : Havertz Juventus – Il giovanissimo Kai Havertz, che sta impressionando l’Europa con la maglia del Bayer Leverkusen, è finito nel mirino delle più importanti squadre calcistiche del continente. Tra esse, come ovvio che sia, c’è anche la Juventus. La conferma arriva da più parti, e secondo Goal, nulla è ancora deciso in merito al suo futuro. L’unica certezza, è che il giovane centrocampista tedesco, classe 1999, ha sorpreso ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid Fabian Ruiz continua a brillare, e di conseguenza i grandi club sono pronti a farsi sotto per lui. Lo spagnolo è entrato infatti precisamente nel mirino sia di Barcellona che di Real Madrid, pronte a darsi lotta pur di accaparrarselo. “Nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola ...

Mundo Deportivo : comincia la guerra Barcellona-Real Madrid per Fabian Ruiz : Si prospetta una guerra tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, scrive oggi il Mundo Deportivo. Le intenzioni dei blaugrana sul centrocampista del Napoli, erano già chiare quando Eric Abidal, il segretario tecnico della Barca, lo aveva studiato a Lecce, le intenzioni dei Blancos invece non appaiono ancora chiare. Non si capisce se Fabian Ruiz potrebbe interessare come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per ...

Calciomercato Juventus - è sfida a Barcellona e Real per Fabian Ruiz (RUMORS) : La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il ...

Basket - Eurolega 2019 : le favorite. Parte la caccia al CSKA - in prima linea Real Madrid e Fenerbahce. Ci provano Milano e Barcellona : I migliori club europei sono pronti per tornare a sfidarsi per il titolo di Eurolega. Lo scorso anno a vincere fu il CSKA Mosca, ma la battaglia quest’anno si prospetta ancor più entusiasmante, con una lunga serie di formazioni candidate alla vittoria. L’aumento delle squadre da 16 a 18 ha innalzato ancora una volta il livello che ora sembra davvero stellare. Tutti daranno la caccia al CSKA Mosca, che nella scorsa stagione ha vinto ...