Barcellona - guerriglia in piazza : feriti due agenti - i manifestanti sono mezzo milione. I Mossos : useremo gli idranti : Oltre mezzo milione di persone scese in piazza , strade bloccate, voli cancellati, il centro di Barcellona completamente paralizzato e ancora disordini, cariche della polizia e arresti: le proteste...

Barcellona - notte di guerriglia : scontri con la polizia - decine di arresti e feriti : Le proteste per le condanne emesse ieri dal Tribunale Supremo spagnolo contro 12 leader indipendentisti catalani si sono trasformate in guerriglia urbane nel scorse ore a Barcellona e in altre città catalane. scontri con la polizia, roghi, e assalti son andati in scena per tutta la notte: decine di feriti e fermati.Continua a leggere