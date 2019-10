Baby 3 ci sarà? Le prime anticipazioni sulla nuova stagione

TALE QUALE SHOW 2019/ Classifica - diretta : Sara si trasforma in Baby K - 13 Settembre - : TALE e QUALE SHOW 2019 diretta e anticipazioni 13 Settembre : concorrenti e cast. Francesco Monte, Eva Grimaldi. Chi conquisterà la testa della Classifica ?

Baby K a Tale e Quale Show 2019 : Sara Facciolini chiede scusa : Baby K alla prima puntata di Tale e Quale Show 2019 per l'imitazione di Sara Facciolini Baby K è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. La cantante è stata invitata da Carlo Conti per via dell'imitazione di una delle concorrenti di quest'anno: Sara Facciolini. È la seconda volta […]