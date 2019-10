Autista Atac trasporta proprio motorino sull’autobus

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’Autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Roma - Autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno - li aveva rimproverati : tutti identificati : baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Follia a Roma : Autista Atac aggredito da otto ragazzi. Denunciato un 17enne : Follia e scelleratezza in quel di Roma. Un autista del bus Atac è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di otto ragazzi perlopiù minorenni. Il fatto è avvenuto dopo le ore 23 di venerdì sera, nelle vicinanze del civico 139 di via di Boccea: i ragazzi avrebbero azionato la leva d'emergenza del b

Roma - Autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno - li aveva rimproverati : Erano in otto contro uno. otto adolescenti che si sono scagliati con ferocia contro un autista, un signore di oltre 50 anni, che stava semplicemente facendo il proprio lavoro: guidare un autobus...

Roma - Autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno : Erano in otto contro uno. otto adolescenti che si sono scagliati con ferocia contro un autista, un signore di oltre 50 anni, che stava semplicemente facendo il proprio lavoro: guidare un autobus...

Autista Atac pestato a sangue da una gang di teppisti a bordo del bus : Brutta esperienza per un Autista dell’Atac di Roma. L’uomo di 52 anni è stato pestata a sangue ieri in tarda serata da un branco di 8 ragazzi sul bus della linea 46. Come riporta Roma Today, il mezzo stava viaggiando in via Boccea quando i giovani, saliti sul bus in zona Campo de' Fiori, hanno azionato la leva di apertura della porta di emergenza di salita e discesa dal bus. Non potendo proseguire la guida, l’Autista ha fermato il mezzo e si è ...

Roma - Autista Atac pestato a sangue sul bus da 8 ragazzi per un rimprovero : Baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...