Audi A6 Allroad | la prova de Il Fatto it – Fuoristrada o asfalto | è sempre divertimento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un clic sul bottone e il sistema regola parametri di guida in modalità, inizia ad avanzare veloce e sicura sullo sterrato chiuso al traffico oltre confine nella zona di Capodistria. Così il nostro test drive dell’A6è entrato nel vivo. Tanta trazione, il lavoro delle sospensioni pneumatiche adattive ed uno sterzo preciso consentono una guida precisa e senza esitazioni. Proprio le sospensioni pneumatiche adaptive air suspensionsono fondamentali per permettere di viaggiare come su un cuscino ad aria. In questo modo l’altezza da terra varia a secondo del programma e alla velocità di marcia. Basta selezionare l’drive select nelle modalità “auto” e “comfort” e l’assetto si attesta in condizioni ordinarie a 13,9 cm dal suolo (12,9 cm con il programma dynamic). Ad andature autostradali, (a partire da 120 km/h), il setup viene ribassato di 15 mm, ...

fattiamotore : Audi A6 Allroad, la prova de Il - Noovyis : (Audi A6 Allroad, la prova de Il - Cascavel47 : Audi A6 Allroad, la prova de Il -