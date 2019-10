ATP Anversa – Murray in semifinale | il tennista scozzese supera Marius Copil al terzo set

Sinner-Wawrinka - semifinale ATP 250 Anversa 2019 : programma - orario - tv e streaming : Per la prima volta nella sua giovanissima carriera Jannik Sinner disputa una semifinale ATP, con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra i primi 100 del mondo. Di fronte c’è Stan Wawrinka. E’ la seconda volta che i due giocatori si affrontano: è stato proprio lo svizzero, vincitore di tre tornei del Grande Slam, a tenere a battesimo il diciottenne di San Candido nei quattro tornei maggiori. Sinner, proveniente dalle ...

Jannik Sinner - Tiafoe battuto ad Anversa : il 18enne azzurro raggiunge la prima semifinale ATP ed entra nella Top 100 al mondo : La prima semifinale nel circuito maggiore ad appena 18 anni. Jannik Sinner ad Anversa consacra la stagione della sua esplosione: il tennista azzurro, dopo aver eliminato agli ottavi Gael Monfils, numero 13 al mondo, sconfigge anche lo statunitense Frances Tiafoe per 2 set a 1 (6-4 3-6 6-3) e si qualifica al penultimo atto del torneo Atp 250. Il diciottenne di Sesto Pusteria, in Alto Adige, ha mostrato di saper reggere la pressione e i colpi di ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e conquista la sua prima semifinale : Jannik Sinner non si ferma più! Il 18enne altoatesino ha conquistato ad Anversa la sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Decisiva la vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un successo che permette all’altoatesino di entrare virtualmente tra i primi cento del mondo, anche se per la certezza di essere ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 6-3 - altra straordinaria vittoria dell’azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Adesso affronterà il vincente del match tra Stan Wawrinka e Gilles Simon. Con questo successo Jannik entra virtualmente anche tra i primi cento del mondo. Davvero un risultato straordinario per un talento che sta continuando a crescere in maniera esponenziale. altra straordinaria prestazione di Jannik Sinner, che elimina anche il numero ...

ATP Anversa – Sinner c’è! Prima semifinale ATP in carriera per il giovane azzurro : eliminato anche Tiafoe : Sinner non si ferma più: Tiafoe ko, l’azzurro stacca il pass per la sua Prima semifinale ATP in carriera Jannik Sinner sta regalando spettacolo ed emozioni forti a tutti gli italiani: il giovane azzurro sta facendo uno percorso splendido al torneo ATP di Anversa, dove oggi ha ottenuto l’ennesima vittoria, contro Tiafoe ai quarti di finale, conquistando così la sua Prima semifinale ATP in carriera. Sinner ha trionfato in ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 5-2 - break di vantaggio per l’azzurro nel 3°set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break per Tiafoe. Sinner sbaglia una comodissima volèe di dritto. 15-30 Altro dritto di Sinner che finisce lungo. 15-15 Scappa via il dritto dell’altoatesino. 15-0 Ace di Sinner. 5-3 Finisce in rete il dritto di Sinner, ma ora Jannik serve per un posto in semifinale ad Anversa. 40-30 Ace esterno dell’americano. 30-30 Prima potente e poi dritto al centro per ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 3-2 - l’americano conquista il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Sinner conquista un bel game e resta a condurre. 40-15 Grandissima accelerazione di Sinner con il dritto. 30-15 Ottima prima di Jannik. 15-15 Sinner sbaglia con il dritto. 2-2 Game a zero vinto da Tiafoe. 40-0 Non riesce il passante a Sinner. 30-0 Subito due ottime prime di Tiafoe. 2-1 Bel game vinto dall’altoatesino. 40-15 Ancora un bel servizio di Sinner. 30-15 Dritto incrociato ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 1-0 - l’americano conquista il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima prima di Tiafoe. 30-30 Bravo Tiafoe a chiudere a rete. 15-30 Tiafoe sbaglia un comodo dritto. 0-15 Sinner sfonda con il dritto. 1-0 Sinner conquista il primo game del terzo set. 40-0 Sinner incide con il rovescio ed obbliga Tiafoe all’errore. 15-0 Subito un’ottima prima. Comincia il terzo set con Sinner al servizio. 3-6 secondo SET PER TIAFOE! L’americano chiude ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 2-3 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga la risposta di Sinner. 15-15 Tiafoe stecca con il dritto. 2-4 BREAK DI TIAFOE! Altro scambio durissimo e purtroppo alla fine il dritto di Sinner finisce lungo. 30-40 Ace di Sinner. 15-40 Due palle break per Tiafoe, che vince uno scambio durissimo. 15-30 Brutto errore di Sinner. Momento difficile ora per l’azzurro. 15-0 Lungo scambio che alla fine viene vinto da Sinner. 2-3 ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 1-2 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Esce di pochissimo il dritto di Sinner. 15-15 Tiafoe sbaglia la risposta. 0-15 Si ferma sul nastro il passante di Sinner. 1-2 Tiafoe tiene il servizio e resta avanti nel secondo set. 40-15 Prima vincente dell’americano. 30-15 Bel vincente di dritto dell’americano. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Tiafoe. 1-1 Prima vincente di Sinner, che vince il game. 40-30 Doppio ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 primo SET JANNIK SINNER! La chiusura perfetta dell’azzurro. Ace di Jannik e vittoria del primo set dopo solo 35 minuti. 40-30 SET POINT SINNER! 30-30 Brutto errore di rovescio di Tiafoe. 15-30 Scambio durissimo e alla fine Sinner riesce a far male con il rovescio. 0-30 Scappa via il dritto all’altoatesino. 0-15 Doppio fallo di Sinner. 5-4 Prima vincente di Tiafoe, ma ora Sinner ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 2-3 - inizio di match senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Grande scambio e alla fine Sinner vince il punto. 3-3 Altro ace di Sinner che chiude il game. 40-30 Ace di Sinner. 30-30 Scappa il dritto di Jannik. 30-15 Prima vincente di Sinner. 15-15 In rete il dritto di Sinner. 2-3 Ace di Tiafoe che tiene il servizio. 40-15 Ancora un servizio al corpo incisivo per Tiafoe. 30-15 Prima vincente dell’americano. 15-15 Scappa il rovescio di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 1-2 - inizio di match senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Bella prima al centro di Tiafoe. 40-30 Scappa il dritto dell’azzurro. 30-30 Sinner non chiude a rete e alla fine Tiafoe chiude al secondo passante. 15-30 Tiafoe chiude con la volèe alta di dritto. 0-30 Altro brutto errore di dritto dell’americano. 0-15 Tiafoe sbaglia di rovescio. 1-1 Quarto servizio vincente dell’altoatesino. 40-0 Altro ace di Sinner. 30-0 Ace di ...