Atalanta | Gasperini in conferenza | “Due soluzioni per sopperire all’assenza di Zapata”

Atalanta - Gasperini si racconta : "L'Inter mi bruciò - possiamo crescere tanto" : L'Atalanta non è in Champions per caso. In un'intervista a Uefa.com, Gian Piero Gasperini ripercorre questo inizio d'avventura nella massima competizione europea. La sconfitta per 0-4 di Zagabria "era stata inaspettata, nei numeri e per come avevamo giocato. Avevamo bisogno di prendere credibilità in Champions, che è la manifestazione migliore al mondo, e capire che non ci eravamo arrivati per caso. Con lo Shakhtar ...

Atalanta-Lecce - le dichiarazioni : Gasperini al settimo cielo - Liverani non fa drammi : “Oggi abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concretizzato meno ma la prestazione è stata positiva. Siamo contenti di questa vittoria e di aver esordito in questo stadio meraviglioso”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Radio Rai, la vittoria contro il Lecce. “Abbiamo avuto un buon inizio di campionato, con partite di alto livello. E’ un buon ...

Atalanta-Lecce - Gasperini : “Finalmente siamo a casa. Gara da non sottovalutare” : “Per la prima volta non prendiamo il pullman per giocare una Gara, interna o esterna che sia”. Alla vigilia del match col Lecce, Gian Piero Gasperini saluta con favore il ritorno a Bergamo dopo cinque partite di “esilio” casalingo tra la fine del campionato scorso a Reggio Emilia e l’inizio di quello corrente a Parma. “Qui al Gewiss Stadium siamo finalmente a casa: è vero che i tifosi ci seguivano sempre ...

Probabili formazioni Atalanta-Lecce : mini-turnover per Gasperini - attaccanti contati per Liverani : Probabili formazioni Atalanta-Lecce – L’Atalanta, dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, riparte dalla Serie A. Avversario della settima giornata è il Lecce di Liverani, reduce dalla sconfitta di misura contro la Roma. I salentini hanno dimostrato di essere molto temibili in trasferta. Vittorie a Torino e Ferrara, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inter. Gasperini attuerà un leggero ...

Atalanta-Shakhtar - le dichiarazioni : Castagne furioso - Gasperini è soddisfatto : “Continueremo a lottare anche se non sarà facile. In campionato abbiamo vinto all’ ultimo minuto qui è capitato il contrario. Dobbiamo continuare a guardare avanti”. Sono le dichiarazioni di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky il ko contro lo Shakhtar in Champions. “Per vincere dobbiamo giocare come oggi ma con ancora più intensità perché il livello in Europa è ancora più alto ...

Probabili formazioni Atalanta-Shakhtar Donetsk : dubbio Gomez per Gasperini : Probabili formazioni Atalanta-Shakhtar Donetsk – Torna la Champions League. La prima delle italiane a scendere in campo sarà l’Atalanta. La squadra di Gasperini fa il suo esordio a San Siro. Dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Dinamo Zagabria, quella contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk è già una partita fondamentale. La squadra di Castro è stata sconfitta in patria dal Manchester City e avrà voglia di ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - le parole di Gasperini e Duvan Zapata : novità su Gomez e Muriel : “Abbiamo solo il Papu da valutare domani. E’ uscito un po’ malconcio dalla partita di Sassuolo”. In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con lo Shakhtar il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è espresso così in merito alle condizioni dell’attaccante argentino, in dubbio per la partita di domani. “Muriel ha recuperato dall’influenza – ha aggiunto ...

Atalanta - Gasperini sfida lo Shakhtar : “speriamo sia una serata memorabile - vogliamo conquistare punti” : L’allenatore dell’Atalanta ha presentato la partita contro lo Shakhtar, sottolineando come sia importante fare punti dopo il ko con la Dinamo Zagabria L’esordio da incubo in Champions League contro la Dinamo Zagabria è ormai dimenticato, l’Atalanta ha ingranato in campionato e adesso sogna i primi punti contro lo Shakhtar. Alfredo Falcone – LaPresse Gasperini si fida dei propri giocatori e, in conferenza ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : Gasperini si affida al tridente Gomez-Ilicic-Zapata : Domani (1 Ottobre) alle ore 18.55 l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata di Champions League. I ragazzi di Gasperini hanno la necessità di vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione, dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Dinamo Zagabria. Un match tutt’altro che agevole, visto che gli ucraini sono abituati alle notti europee e possono contare su un’ottima organizzazione oltre ...