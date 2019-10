Aston Martin - Ecco la DBS Superleggera disegnata da 007

Aston Martin Vantage - Prime immagini ufficiali della variante Roadster : LAston Martin ha diffuso alcune immagini della nuova Vantage Roadster, annunciandone di fatto il debutto nella primavera del prossimo anno. La vettura fotografata è ancora un prototipo, ma gli scatti ne evidenziano le principali caratteristiche, in primis la capote in tessuto che si ripiega nel vano posteriore. Per il resto il modello mantiene i suoi tratti caratteristici già sfoggiati dalla variante coupé, a partire dal posteriore con spoiler ...

Aston Martin DBX : sviluppo alle fasi finali : DBX, il primo SUV Aston Martin, ha raggiunto le fasi finali dei test di sviluppo, svoltisi anche a Silverstone e al Nürburgring, dove ha raggiunto velocità in curva pari a quelle della Vantage, raggiungendo dati di frenata superiori a quelli di Super GT e DBS Superleggera. Questa combinazione di prestazioni, incredibile per un SUV, ha […] L'articolo Aston Martin DBX: sviluppo alle fasi finali sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Aston Martin DBX - Ecco quanti cavalli ha (e che rumore fa) il motore della DBX - VIDEO : Bisognerà aspettare dicembre perché le pellicole cadano come foglie, svelando finalmente il look definitivo della Aston Martin DBX. Addirittura lanno nuovo per vederla su strada. Nel frattempo, a Gaydon continuano a intrattenerci snocciolando, poche alla volta, notizie ufficiali sulla loro prima Suv, futura rivale della Lamborghini Urus e della ventura Ferrari Purosangue. Le ultime informazioni sono piuttosto succose: riguardano infatti le ...

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento tra le auto del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...