Assunzioni Ausl e Asl | posti disponibili con licenza media e laurea | domande entro ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il settore sanitario continua ad elargire offerte di lavoro destinate all'impiego di molte figure: operatori socio-sanitari, infermieri, coadiutori amministrativi ed ulteriori profili sanitari. Per questo motivo sono molto assidue e selezioni, concorsi e bandi divulgati dalle strutture sanitarie, o dallee Asl, la quali sono alla ricerca di personale da impiegare nelle aziende locali al fine di sopperire alla mancanza di risorse. Nelle ultime ore, per l'appunto, sono state diffuse alcune notizie riguardo leed i concorsi riservati al personale sanitario in Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. Bandoin Emilia Romagna, i requisiti Nuove opportunità lavorative nell'ambito sanitario nel c-nord e, in particolare, in Emilia Romagna. L’Azienda Unità Sanitaria Locale () Romagna di Rimini ha proclamato un concorso pubblico per l’assunzione, con contratto a tempo ...

gendolavigna : AUSL Toscana Nord Ovest: oltre 300 assunzioni nel corso del 2019 -