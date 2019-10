Ascolti Tv Giovedì 17 ottobre

Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre - le “streghe” non incantano Grey’s Anatomy : Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre in calo Evil e le comedy CBS e NBC Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre – Nella settimana dei cast dal passato che non hanno portato nulla in termini di ascolto alle serie ABC, stabile Grey’s Anatomy con l’incursione di due “Streghe” Alyssa Milano e Holly Marie Combs ferma a 6 milioni e 1.3 di rating programma più visto tra i 18-49 anni non sportivo, stabili anche A Million Little ...

Ascolti TV | Giovedì 10 ottobre 2019. Un Passo dal Cielo 20.1% - Eurogames e Le Iene al 10.8% - l’Under 21 al 6.5% : Un Passo dal Cielo 5 - Serena Autieri Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.361.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 2.072.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 907.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.683.000 spettatori (10.8%). Su Rai3 l’incontro dell’Under ...

Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre - stabili Evil e le comedy NBC - male Sunnyside : Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre regna la stabilità Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre – Una stabilità positiva domina nella tv generalista americana. stabilità come quella di CBS che vede Young Sheldon fermo a 8,1 milioni e 1.0 di rating (programma non sportivo più visto della serata nel totale del pubblico) in calo di un solo decimo rispetto ai finali della scorsa settimana, stabile The Unicorn a 6 milioni e 0.8, Mom a 6,4 milioni e 0.8 e ...

Ascolti TV | Giovedì 3 ottobre 2019. Male Eurogames (2 mln – 10.6%) tallonato da Le Iene (1 - 7 mln – 10.8%). Partenza fiacca per Maledetti Amici Miei (4.4%). Un Passo dal Cielo 18.6% : Maledetti Amici Miei Nella serata di ieri, Giovedì 3 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.176.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 0.10 – la terza puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.069.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei ha interessato 903.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – ...

