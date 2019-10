Arriva una guida ufficiale per il cosplay di Ellie

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Se siete in cerca delperfetto e al contempo anche fan di The Last of Us, dovete sapere che Naughty Dog ha pubblicato unaper realizzare ilperfetto di.Sotto ladei designer ufficiali del gioco avremo una serie di consigli ed indicazioni utilissime su come realizzare il costume e tutti gli accessori necessari in maniera perfetta.Nelle immagine riportato possiamo inoltre osservare nel dettaglio il render dell'arco di gioco, del coltello, del fucile e del machete. Ricordiamo inoltre che The Last of Us Parte 2 uscirà il 21 febbraio 2020.Leggi altro...

PiazzapulitaLA7 : 'Così puoi pompare una notizia ancora più forte' Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta esclusiva che parte dalla R… - rubio_chef : Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc.… - TNannicini : La scelta di inserire nella Legge di Bilancio un fondo ad hoc per l'#AssegnoUnico e i servizi alla famiglia è, insi… -