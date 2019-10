Arresti Anas Sicilia | lavori pagati mai eseguiti Buche d' oro | tangenti manutenzione

Catania - operazione “buche d’oro” : lavori Anas pagati e mai finiti - 8 Arresti : Otto persone, tra funzionari Anas e imprenditori di Catania, Caltanissetta e Agrigento, sono state arrestate con l'accusa di "concorso per corruzione" nell'ambito di una maxi operazione ribattezzata "buche d'oro", coordinata dalla Procura di Catania. Si è scoperto che i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade della regione dissestate e piene di buche venivano pagati con cifre astronomiche, ma non venivano mai eseguiti fino in ...