Arrestato Casimiro Lieto | autore Rai L' azienda | «Avviata risoluzione contratto»

Salerno - sentenze pilotate : Arrestato autore Rai Casimiro Lieto : Gabriele Laganà Casimiro Lieto, produttore di programmi di punta della Rai, è accusato di aver promesso un posto di lavoro al figlio di un magistrato in cambio di un trattamento di favore in un procedimento tributario Tra le persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno nell’ambito dell’inchiesta “Ground Zero 2” c’è anche Casimiro Lieto, noto autore televisivo Rai in passato tra i papabili alla guida di ...

Sentenze tributarie pilotate - Arrestato l’autore Rai Casimiro Lieto : C’è anche il manager televisivo Casimiro Lieto tra gli arrestati nell’operazione della Guardia di finanza di sulle Sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno. Lieto - autore del programma di Rai2 “La domenica ventura” e in passato autore di “La prova del cuoco” e “La vita in diretta” - è accusato di concorso in corruzione

Arrestato per corruzione l'autore televisivo Casimiro Lieto : L’autore televisivo Casimiro Lieto è stato Arrestato insieme ad altre 7 persone nell'ambito di un'indagine per corruzione in atti giudiziari della procura di Salerno. Lieto, autore anche di alcuni programmi Rai, sarebbe coinvolto in uno dei 10 episodi di corruzione sotto la lente dei magistrati salernitani ed è accusato di concorso in corruzione. Secondo i pm avrebbe fatto pilotare a proprio favore una sentenza legata a un accertamento di circa ...

Arrestato Casimiro Lieto - autore televisivo di Rai2 : Il dirigente televisivo., indicato in quota Lega, avrebbe promesso un posto di lavoro al figlio di un magistrato in cambio di un trattamento di favore in un procedimento tributario

Casimiro Lieto Arrestato - Ansaldi : "La RAI dica cosa intende fare" : L'autore tv Casimiro Lieto è uno dei sette arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno. L'indagine vede indagati giudici tributari e imprenditori per corruzione in atti giudiziari, l’accusa è di corruzione in atti giudiziari. Lo scrive la Repubblica di Napoli, che riferisce: "Lieto è accusato di essersi messo d’accordo con Antonio Mauriello, membro del consiglio ...