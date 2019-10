Argentera senza dipendenti da oltre un anno | Rischio chiusura

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gabriele Laganà È il sindaco, e deputata di Fratelli d'Italia, Monica Ciaburro ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche. Il borgo di, così, rischia laVi è un sindaco di un borgo alpino in Piemonte che,a svolgere i suoi doveri istituzionali, è costretta a occuparsi, da sola, di aprire e chiudere gli uffici comunali e a sbrigare tutte le pratiche burocratiche mentre il suo vice e l’assessore compiono lavori da cantonieri. È una storia singolare, e decisamente difficile, quella che viene da, località di 77 anime situata a 1700 metri di altitudine in provincia di Cuneo, non lontano dal confine con la Francia. Il piccolo comune da 15 mesi non ha più. E così è lo stesso sindaco, e deputata di Fratelli d'Italia, Monica Ciaburro ad occuparsi praticamente di tutto, seppur tra mille difficoltà. È il primo cittadino a compilare i ...

Today_it : Borgo di 77 anime senza dipendenti comunali, la sindaca 'tuttofare': 'Se continua così si chiude'… - novasocialnews : Borgo di 77 anime senza dipendenti comunali, la sindaca 'tuttofare': 'Se continua così si chiude' #novasocialnews… - vercy98 : Argentera resta senza dipendente comunale, la sindaca-deputata s’improvvisa “tuttofare” - La Stampa -