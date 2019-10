Anticipazioni Una Vita dal 20 al 26 ottobre | rivelazioni e sospetti

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli fa una scelta inaspettata : Giulio Raselli bacia tutte e stuzzica Veronica a Uomini e Donne Ancora scontri nel Trono Classico di Uomini e Donne. Alla ricerca dell’anima gemella, Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche finiranno per inciampare tra tenerezze e incomprensioni. Sarà in particolare l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ad accendere la puntata del venerdì di Uomini e Donne. Dopo la decisione di Veronica Burchielli di dichiararsi ...

Una Vita Anticipazioni : CARMEN faccia a faccia con JAVIER - suo marito! : Tra qualche settimana, CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca) sarà al centro della scena delle puntate italiane di Una Vita. Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la domestica potrà infatti riabbracciare il figlio Raul Andrade (Santos Mallagray) ma tutto ciò causerà l’arrivo ad Acacias di JAVIER, il suo odiato e pericoloso marito. Insomma, per la donna si aprirà un periodo alquanto problematico… Una Vita, news: CARMEN e Raul si ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ecco perché Lucia non ricorda nulla del presunto stupro di padre Telmo... : Scopriamo cosa è accaduto a Lucia nelle lunghe ore del sequestro. Telmo avrà davvero abusato di lei? Una testimone conferma i sospetti sulla natura del sacerdote.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 850 di Una VITA di venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019: Leonor ha una discussione con la madre Rosina, in quanto pretende che Casilda conosca la verità sulle sue origini… Casilda, in ansia per Maria, chiede a Fabiana di accogliere la donna in soffitta… Benjamin Corral, un noto produttore di teatro, giunge a casa Hidalgo per avere un colloquio con Leonor, ma trova solo Rosina e quest’ultima finge di ...

Anticipazioni Una Vita al 26 ottobre : le origini della Alvarado diventano pubbliche : Saranno tempi duri quelli che Lucia Alvarado dovrà affrontare nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 20 a sabato 26 ottobre. In tale periodo, infatti, la protagonista femminile della nuova stagione della telenovela, si troverà sola come non mai dopo la scoperta delle sue vere origini. Sia il Priore Espineira che Samuel mireranno alla sua ricca eredità mentre Padre Telmo cercherà di metterla in guardia sulle cattive intenzioni dell'Alday. ...

Una Vita Anticipazioni : Celia contrae una grave malattia - Felipe teme di perderla : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, una delle soap opera più amate dagli italiani. Le anticipazioni rivelano che Celia Verdejo rischierà di morire dopo aver contratto una malattia potenzialmente mortale. La donna, infatti, si sentirà male durante la proposta di nozze da parte di Samuel a Lucia. In questi drammatici momenti, Felipe Alvarez Hermoso starà vicino alla moglie, nonostante rischi di essere contagiato dal terribile ...

Una Vita Anticipazioni : Telmo accusato di aver abusato di Lucia dopo averla sedata : Le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate italiane, riportano un episodio a dir poco clamoroso che coinvolgerà la povera Lucia e padre Telmo. Tutto avrà inizio quando la Alvarado si ritroverà senza vestiti in compagnia di padre Telmo: la donna, purtroppo non ricorderà con esattezza che cosa sia accaduto. In seguito, Lucia si ritroverà ad ascoltare le parole di una certa Alicia Villanueva, una vecchia conoscenza dell'affascinante ...

Una Vita - Anticipazioni nuova settimana : il gesto inaspettato di Telmo : anticipazioni Una Vita, 20-26 ottobre: Lucia cade tra le braccia di Samuel? Le anticipazioni di Una Vita svelano che padre Telmo sarà sempre più convinto che sia stato Samuel ad uccidere Joaquin, Lucia però non crederà a questa supposizione. Intanto Celia e Felipe consiglieranno alla ragazza di star lontana dall’Alday. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita Lucia non ascolterà la cugina e aiuterà Samuel a organizzare una ...

Una Vita Anticipazioni : ROSINA - SUSANA… e il modello “morto”! : Nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita, i fan italiani assisteranno ad una nuova e divertente storyline che avrà come protagoniste le pettegole ROSINA Rubio (Sandra Marchena) e Susana Seler (Amparo Fernandez). Tutto avrà inizio nel momento in cui le due donne decideranno di iscriversi all’accademia d’arte gestita da don Venancio (Pedro Rebollo)… Una Vita, news: Susana bravissima nel disegno Dando uno sguardo alle ...

Una Vita Anticipazioni 17 ottobre 2019 : Chi ha ucciso Joaquin? Lucia sospetta di... : Lucia nutre dei sospetti sulla morte di suo zio. La ragazza non crede si tratti di una rapina e si mette alla ricerca del vero colpevole.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 21-27 ottobre 2019 : Lucia Ripudiata dal Quartiere! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 ottobre 2019: sui giornali appare la storia di Lucia che viene malvista dal quartiere… Anticipazioni Una Vita: Telmo pubblica un documento molto importante sottratto ad Espineira e tutti scoprono la verità su Lucia che… finisce nei guai! Rosina confessa pubblicamente che Casilda e Leonor sono sorellastre! Samuel viene aggredito in presenza della Alvarado che continua a ...

Una Vita Anticipazioni - Celia sul punto di morire : allarme ad Acacias : anticipazioni Una Vita, Celia contrae una malattia mortale: allarme ad Acacias Grave allarme ad Acacias dopo che Celia contrae una malattia, durante le prossime puntate italiane di Una Vita. La moglie di Felipe, infatti, contrae un virus contagioso mentre si prende cura delle vittime devastate dall’alluvione di El Hoyo. La donna scopre di essere gravemente […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Celia sul punto di morire: allarme ad Acacias ...

Una Vita Anticipazioni : CARMEN - grossi guai nel suo futuro! : L’arrivo del figlio Raul Andrade (Santos Mallagray) ad Acacias sarà fonte di felicità per la domestica CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Come abbiamo avuto modo di anticipare ai nostri lettori, l’adolescente arriverà nel quartiere di Acacias in cerca della signora Asensio e resterà attonito quando scoprirà che la mamma è diventata una domestica… Una Vita, news: CARMEN ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 16 ottobre : una sfilata infuocata... - Trono over - : Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, con il Trono over: al centro della puntata la sfilata maschile che infiamma lo studio.