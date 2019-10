Anticipazioni The Walking Dead 10x03 | Alexandria è sotto assedio

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Entra definitivamente nel vivo la decima stagione di "The" che in questo fine settimana tornerà con il suo consueto appuntamento domenica 20 ottobre sulla rete statunitense AMC. La messa in onda in Italia è invece prevista per lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Fox, canale 112 del satellitare di Sky. L'episodio, dal titolo "Ghosts" (Fantasmi), si preannuncia ricco di azione e destinato a far partire definitivamente la guerra tra i sopravvissuti delle varie comunità e i Sussurratori. Cosa è successo nella puntata precedente Nello scorso episodio abbiamo avuto modo, attraverso alcuni flashback, di vedere il primo incontro tra Alpha e Beta. Da lì la nascita di un profondo legame di fiducia e la creazione del temibile gruppo dei "Sussurratori". Nel presente, Alpha e i suoi uomini hanno invece radunato un'orda abbastanza nutrita di "vaganti", da usare contro le comunità. Nel ...

Federica_the : RT @namelessniic: ho letto le anticipazioni del trono over e Ida e Riccardo ?????????? non vedo l’ora che vada in onda il mio animo da ship… - Ash71Pietro : The Suicide Squad: nuove foto dal set con Idris Elba e John Cena - Noovyis : (The Man in the High Castle 4: il trailer regala interessanti anticipazioni sull'epica battaglia finale) Playhitmu… -