Anche i Samsung Galaxy S9 no brand italiani con patch di ottobre | sorpresa per la

Potrebbe esserci Anche un Samsung Galaxy S10 Lite : non solo Note 10 Lite : Credevate che le indiscrezioni fossero finite con il Samsung Galaxy Note 10 Lite? Vi sbagliavate: così come spifferato da Ishan Agarwal, Potrebbe essere presentato anche il Samsung Galaxy S10 Lite, con codice prodotto SM-G770F. Secondo quanto riferito dal leaker, la versione economica dell'attuale top di gamma dovrebbe contraddistinguersi dalle stesse specifiche tecniche del Galaxy A91 (SM-A915F), che ricordiamo non essere ancora stato ...

Presto un Samsung Galaxy Note 10 Lite Anche in Italia? Come sarà : Sembrerebbero non esserci più dubbi sul lancio imminente di un Samsung Galaxy Note 10 Lite. Si tratterebbe di una versione meno premium e comunque alla portata di molte più tasche rispetto agli attuali Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno pure ricevuto delle soffiate hi-tech in riferimento al prossimo lancio da informatori a loro dire affidabile. Quanto ne sappiamo dunque del prossimo ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità - Anche per gli smartwatch Samsung : Il team di Microsoft Outlook ha annunciato il rilascio di un nuovo update dell'app dedicata ai dispositivi Android con il quale viene introdotta qualche novità L'articolo Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità, anche per gli smartwatch Samsung proviene da TuttoAndroid.

Speranza nel 18 ottobre per il Samsung Galaxy Fold Anche in Italia? Nuovi lanci europei : Diciamocelo pure in tutta onestà: il lancio del Samsung Galaxy Fold, lo scorso 18 settembre, in Francia, in Gran Bretagna e Germania ma non in Italia ha profondamente colpito i fan del brand entro i nostri confini. Essere preclusi dalla tecnologia dello smartphone pieghevole in questo momento è da considerarsi una sorta di affronto in un mercato in cui l'azienda vende ancora abbastanza bene, nonostante l'avanzata di Huawei. La notizia odierna è ...

Apple annuncia - Samsung segue : Anche il colosso sudcoreano su una funzione simile a Deep Fusion : Lo scorso martedì Apple non ha solo annunciato il nuovo trio di iPhone, ma ha anche presentato diverse novità. Alcune non proprio interessanti, altre un po’ di più e tra queste c’è una funzione dedicata al comparto fotografico degli iPhone 11. Si tratta di Deep Fusion il quale dovrebbe garantire foto incredibili grazie a un […] L'articolo Apple annuncia, Samsung segue: anche il colosso sudcoreano su una funzione simile a Deep ...

Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica personalizzabile : Con un nuovo aggiornamento di EdgeLighting+ nelle scorse ore è stato aggiunto l'effetto "Black hole" per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ L'articolo Anche su Samsung Galaxy Note 10 la fotocamera frontale diventa un LED di notifica personalizzabile proviene da TuttoAndroid.

TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s - Anche la super batteria : Arriva anche la conferma TENAA sulle specifiche tecniche del Samsung Galaxy M30s, smartphone di fascia bassa con tripla fotocamera e una super batteria. L'articolo TENAA pubblica un render e conferma le specifiche di Samsung Galaxy M30s, anche la super batteria proviene da TuttoAndroid.

Wind propone a rate ad alcuni clienti Anche i Samsung Galaxy A10 - Note 10 e Note 10+ : Da lunedì 9 settembre Wind invierà ad alcuni clienti selezionati appositi SMS informativi con la proposta di acquistare a rate tre nuovi smartphone Samsung L'articolo Wind propone a rate ad alcuni clienti anche i Samsung Galaxy A10, Note 10 e Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare Anche in variante “KlaytnPhone” : Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare in Corea del Sud anche in una particolare variante denominata "KlaytnPhone", dedicata alle criptovalute. Ecco quando dovrebbe essere svelata e quali saranno le sue particolarità. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare anche in variante “KlaytnPhone” proviene da TuttoAndroid.

Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10 - Anche del Galaxy Store : Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10, anche del Galaxy Store proviene da TuttoAndroid.