Anche gli adulti ascoltano musica in streaming | i giovani scoprono i Beatles

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro Anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

Google Maps : Anche gli utenti iOS possono segnalare gli ingorghi del traffico : Da gennaio di quest’anno gli utenti Android che usano Google Maps possono segnalare gli ingorghi di traffico. Una novità che l’app di navigazione ha “preso in prestito” dalla concorrente Waze, che non è più tale da quand’è stata acquisita da Google. Questa stessa possibilità apre ora anche a chi usa il navigatore con un iPhone. Analogamente a quanto accade con Waze, tutti gli utenti di Google Maps possono premere ...

Gli effetti collaterali della nuova tassa sulle bAnche : Milano. Mentre sul progetto di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sta per aprirsi con Bruxelles un confronto “ordinario”, come l’ha definito il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, nel documento programmatico di bilancio c’è una misura aggiuntiva – tra quelle inserite per la lotta all'

Regionali Umbria - l’appello Berlusconi : “Il 27 tutti a votare - chiamate Anche gli ex fidanzati” : “Il 27 andiamo tutti a votare, lo dico anche a tutte le belle signore in sala: vale la pena telefonare ai vecchi fidanzati o alle vecchie fidanzate, e niente gelosia perché c’è in ballo la nostra libertà”. Così Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa a Perugia insieme ai leader del centrodestra. L'articolo Regionali Umbria, l’appello Berlusconi: “Il 27 tutti a votare, chiamate anche gli ex fidanzati” ...

La Nasa presenta le nuove tute spaziali - Anche nelle taglie da donna : nuove tute spaziali da indossare nelle prossime missioni lunari, e di taglia adatta anche alle donne. I nuovi prototipi sono stati presentati dalla Nasa: sono stati progettati per la missione Artemis, che ha l’obiettivo di fare atterrare la prima donna (e il prossimo uomo) sulla Luna. «Ci andremo entro il 2024», ha spiegato il capo della Nasa Jim Bridenstine, «e vogliamo che la missione sia sostenibile». La Luna sarà un banco di prova per ...

FIGC – Pres. Gravina : “Sfrutteremo la tecnologia Anche per combattere gli episodi di razzismo” : FIGC – Il presidente Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato di soluzioni da adottare contro il razzismo. Gravina sa che il tema è, purtroppo, sempre più attuale anche in ambito internazionale e garantisce che la lotta al fenomeno sarà serrata. SkySport riporta: “Quello che è avvenuto a Sofia è purtroppo la dimostrazione che è un fenomeno diffuso e che solo fino a qualche settimana fa tutti, in Italia, ...

I telefoni degli adolescenti vanno controllati - emersa la chat dell’orrore : ridevano Anche di una neonata violentata : Video a luci rosse, immagini pedopornografiche, frasi e slogan inneggianti ad Adolf Hitler, al suo amico Mussolini e persino all’Isis, frasi choc contro migranti ed ebrei. Stiamo parlando di un covo di criminali? Forse, in teoria, ma in realtà è quanto scovato in una chat di adolescenti. Italiani, ‘normali’, di buona famiglia e senza alcun apparente problema. A scoprire il gruppo WhatsApp di una banda di ragazzini è stata la ...

Catania : furbetti del cartellino - genitori facevano timbrare Anche i figli minori : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Alcuni dei 'furbetti' del cartellino del Comune di Piedimonte Etneo (Catania) utilizzavano anche i figli minori per fare timbrare il cartellino. E' quanto emerge dall'operazione coordinata dalla procura di Catania. "Appare oltremodo significativo, ai fini della compren

“La Terra vista da un professionista” : a scuola con il Geologo Anche in Puglia : Diffondere la cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; fare divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali informando sui corretti comportamenti della popolazione attiva e resiliente; divulgare il Sistema di Protezione civile del quale anche i cittadini sono parte integrante; far conoscere il ruolo del Geologo nel sistema di Protezione civile, sono questi i ...

Catania : furbetti del cartellino - genitori facevano timbrare Anche i figli minori : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Alcuni dei ‘furbetti’ del cartellino del Comune di Piedimonte Etneo (Catania) utilizzavano anche i figli minori per fare timbrare il cartellino. E’ quanto emerge dall’operazione coordinata dalla procura di Catania. “Appare oltremodo significativo, ai fini della comprensione dell’elevata percezione d’impunità da parte degli odierni indagati, il fatto che siano ...

Buste paga più pesanti dal taglio cuneo fiscale - Anche per chi era escluso dal bonus Renzi : Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra finanziaria che adesso dovrà passare gli step delle Camere per entrare in vigore dal 2020. Al suo interno le due misure cardine: la detonazione delle clausole di salvaguardia che avrebbero dovuto fa aumentare l'Iva nel 2020 e il taglio del cuneo fiscale. Per lo stop all'aumento Iva si sono spesi 23,1 miliardi dei circa 30 di cui consta la manovra come dotazioni economiche. Il taglio del cuneo ...

Gli italiani - il turismo sostenibile e l’ecoturismo : “Bisogna investire Anche con incentivi ad hoc” : “Un turismo #PlasticFree è possibile e i dati del 9° Rapporto ce lo confermano. Il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l’80% si dichiara preoccupato dell’impatto che l’utilizzo della plastica monouso ha sull’ambiente tanto da considerarla un’emergenza cui si deve porre rimedio. Bisogna quindi investire sul turismo sostenibile anche con incentivi ad hoc per ...

Harry Potter : Wizards Unite raccoglieva dati sulla posizione degli utenti Anche quando non giocavano : Come parte di un'ampia analisi su come le aziende tecnologiche stanno mappando il mondo, Kotaku ha rivelato che i Harry Potter: Wizards Unite di Niantic in particolare ha raccolto una quantità sorprendente di dati. Kotaku ha scoperto che Niantic probabilmente ha raccolto i dati sulla posizione anche quando l'utente non stava giocando. L'articolo Harry Potter: Wizards Unite raccoglieva dati sulla posizione degli utenti anche quando non giocavano ...

Ron Ely - il figlio dell’attore di “Tarzan” pugnala a morte la madre : poi Anche lui viene ucciso dalla polizia : Il figlio dell’attore americano Ron Ely, celebre per aver interpretato il personaggio di Tarzan nell’omonima serie tv andata in onda sull’Nbc negli anni ’60, ha pugnalato a morte la madre Valerie Lundeen Ely e poi è stato a sua volta ucciso a colpi di pistola dai vicesceriffo locali, intervenuti subito dopo il delitto. È successo in California, nell’Hope Ranch dove l’attore 81enne vive con la famiglia: Cameron ...