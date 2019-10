Anas - In arrivo i nuovi spartitraffico Ndba

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L', l'ente nazionale per le strade, ha condotto con successo dei test su un nuovo tipo di, il, acronimo di National Dynamic Barrier. Queste nuove barriere di calcestruzzo sono state messe a punto dagli ingegneri della società che si occupa della manutenzione stradale e sono in grado di sopportare due impatti di autoarticolati senza deformarsi e invadere la corsia opposta.ancoraggi, più sicurezza. Per il collaudo deisistemi di sicurezza stradale sono stati utilizzati due camion da 38 tonnellate, lanciati uno dopo l'altro a una velocità di 65 km/h con un angolo d'impatto di 20. La stessa traiettoria è stata utilizzata anche per lanciare un veicolo di 900 kg a 100 km/h. I test, condotti al Centro di Certificazione e Analisi comportamentale Csi di Bollate, in provincia di Milano, hanno confermato l'efficacia di queste barriere che propongono una ...

