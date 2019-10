Ambiente | la Regione Lazio pianterà 6 milioni di alberi?

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Seidi, uno per ogni cittadino del, saranno piantati dalladal prossimo 21 novembre con un investimento di 12di euro da qui al 2022: è il progetto ‘Ossigeno’ presentato questa mattina dal governatore Nicola Zingaretti all’istituto agrario ‘Domizia Lucilla’ a Monte Ciocci a Roma. I fondi serviranno a produrre e acquistaree arbusti autoctoni certificati e a lanciare un?iniziativa di sensibilizzazione per spingere Comuni, grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e onlus alla piantumazione diretta, in questo caso fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei luoghi piu’ adatti. Seidiporteranno all’assimine e compensazione di 240 mila tonnellate annue di anidride carbonica. “Il primo, un leccio, l’ha piantato stamattina lo stesso Zingaretti ...

