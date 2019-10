Amazfit Verge 2 Avengers Limited Edition è ormai pronto al debutto e a essere importato

Amazfit Verge si aggiorna e aggiunge il supporto ad Alexa in italiano : Amazfit Verge sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento della ROM che porta il tanto atteso supporto ad Amazon Alexa sullo smartwatch. L'articolo Amazfit Verge si aggiorna e aggiunge il supporto ad Alexa in italiano proviene da TuttoAndroid.

Amazfit Verge con Alexa in italiano : aggiornamento arrivato : Vi piacciono gli smartwatch? Allora avrete senz'altro sentito parlare di Amazfit Verge, uno dei capolavori di Huami, arrivato anche in Italia e riscuotendo un discreto successo. L'ultimo aggiornamento in rilascio nel nostro mercato è di un'importanza particolare per chi ne possiede un esemplare: con numero build 3.2.6.0, Amazfit OS è pronto ad essere integrato con Alexa, l'assistente virtuale sviluppato da Amazon, naturalmente in italiano. Una ...