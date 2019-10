Alla Leopolda Renzi battezza il nuovo partito e conta su nuovi big in arrivo

TvBoy - il nuovo graffito è Renzi 'morto vivente' vicino Alla Leopolda. FOTO : Il leader di Italia Viva, nell'ultima opera dello street artist, ritorna dal mondo dei morti. Il suo neonato partito diventa una lapide funebre, proprio di fronte alla stazione della Leopolda a Firenze, il primo giorno della kermesse Renziana TUTTI I MURALES DI TvBoy

Italia Viva diventa "Italia Morta Vivente" : il blitz di TvBoy Alla Leopolda : Dopo “Le tre Grazie”, l″opera dedicata al governo giallo-rosso, arriva “Italia Morta Vivente”. Mentre Renzi lancia la Leopolda, TvBoy ha deciso di dedicare un murales all’ex premier e al suo nuovo partito. L’immagine raffigura Renzi con uno sguardo sofferente dinanzi a una tomba su cui è inciso il nome del suo nuovo progetto politico. Una provocazione che segue perfettamente lo stile inaugurato ...

La gravitas che manca Alla Leopolda : La Leopolda è un brand, un marchio di successo. Politica, advertising, spettacolo e commercio si sono imparentati attraverso il trionfo dei talk, dei social e degli influencer. Come la Fornero, non so chi sia quel tizio di YouTube, ma so che ce ne sono molti come lui. Non bisogna avere alcun disprez

Perché Alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi : Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopo

Per Orlando gli ultimatum non vanno lanciati "né dal Papeete né dAlla Leopolda" : ""Un ultimatum lanciato dal Papeete non é peggio di uno lanciato dalla Leopolda". Lo afferma Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Rimini per la Festa nazionale di Dems, in riferimento a Matteo Renzi. "Qui in gioco non c'è solo una esperienza di governo ma la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. Noi abbiamo mandato a casa un governo con alcuni esponenti che trescavano con una potenza straniera perché guardavano a ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dAlla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Appello congiunto. Di Maio : "Stop annunci". Orlando : "No ultimatum - né da Papeete - né dAlla Leopolda" : Un mese dopo il giuramento del Conte 2, emergono problemi analoghi al Conte 1. Ultime in ordine di tempo sono le interviste di Matteo Renzi alla Stampa, che preme perché la manovra stanzi più soldi per misure di sviluppo dell’economia, e di Roberto Speranza alla Repubblica, che chiede l’abolizione del superticket. A stretto giro, arrivano due appelli analoghi, dal capo politico M5S Luigi Di Maio e dal vicesegretario Pd ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Settembre : Renzi a caccia di soldi. Inchiesta sui fondi Alla Leopolda : si cerca il tramite Donnini-Toto : Le strategie Politico e oratore: Renzi (ri)organizza le sue casse Assetto finanziario – L’ex premier lascia Italia Viva (e la Leopolda) ai comitati civici, lui avrà la sua fondazione per i grossi sostenitori e andrà in giro per conferenze e altro di Carlo Tecce Un pelo di talpa di Marco Travaglio Ora che le madamine sono un po’ in disuso e anche gli scemi (ma non i giornalisti) hanno capito che il Tav è un treno, dunque è maschile, ...

Dall’Amor nostro Alla Leopolda disinvolta : Carichi di esperienza, si passa quindi dal periodo blu dell’Amor nostro, molto spremuto e obiettivamente più impegnativo, a quello rosa di Caro flirt con la Leopolda disinvolta. All’età nostra. E stiamo pure a lamentarci?

Partito Democratico - Renzi potrebbe lasciare : 'Ne parleremo Alla Leopolda' : In bilico la permanenza di Matteo Renzi nel Partito Democratico. Secondo alcune delle fonti Renziane, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe pronto a formare un nuovo Partito che andrebbe a sostenere maggiormente il nuovo governo e non a distruggerlo. Ma Renzi, non ha ancora confermato le indiscrezioni che arrivano dalla cabina di regia dei democratici e annuncia che l'argomento sarà affrontato durante la Leopolda, fissata dal 18 al ...

Alla Leopolda Renzi è pronto a voltare pagina : ecco i 9 precedenti : Per voltare pagina Matteo Renzi sceglie ancora una volta la Leopolda. Così come fatto dal 2010 ad oggi, l'ex leader dem fa fermata Alla storica stazione di Firenze prima di prendere la rincorsa verso un nuovo progetto. E questa volta in ballo c'è l'uscita dal suo partito e la creazione di un gruppo autonomo Alla Camera e di una componente Renziana nel gruppo Misto del Senato, antipasto del lancio di un movimento di stampo macroniano. PROSSIMA ...

E' l'ora degli appelli anti-scissione L'annuncio di Renzi Alla Leopolda : RUMORS/ Mentre l'ex capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato parla di "separazione consensuale", la scissione Renziana oggi ha una data, il 20 ottobre, ultimo dei tre giorni di kermesse Renziana alla stazione Leopolda. Li' dovrebbe partire il nuovo percorso Segui su affaritaliani.it

Pd - Franceschini a Renzi : “Non lasciare il partito”. Lui : “Parlerò Alla Leopolda”. Calenda : “Se ne vanno dopo aver occupato posti” : Il conto alla rovescia è iniziato: per sapere come sarà il futuro assetto del Partito democratico bisognerà aspettare domenica 20 ottobre, giorno di chiusura della Leopolda a Firenze. Solo allora si capirà se Matteo Renzi ha davvero intenzione di lasciare il Pd e fondare un suo partito, magari con la nascita di gruppi parlamentari autonomi. I giornali, in particolar modo il Corriere della Sera, danno l’operazione ormai per fatta: c’è ...

Pd - Renzi : Alla Leopolda sarò chiarissimo : 9.54 "Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze":lo ha affermato Matteo Renzi in un'intervista al Corriere fiorentino sulla sua possibile uscita dal Pd. Poi,parlando dell'assenza nel governo guidato da Conte, di ministri,viceministri e sottosegretari toscani: "L'interesse del Paese viene prima di quello dei singoli e io l'ho dimostrato. Detto ...