Alba Parietti ricorda la fidanzata del figlio morta a 25 anni | Capii cos' è

“Il dolore più forte del mondo”. Alba Parietti - un lutto per lei impossibile da dimenticare : Certi dolori non passano mai. Restano per sempre. Lo sa bene Alba Parietti che, venerdì 18 ottobre 2019, ha ricordato un dolore enorme che l’ha colpita anni fa. Il 18 ottobre Alba Parietti ha ricordato Luana, la fidanzata del figlio Francesco Oppini che, a 25 anni, nel 2006, morì in un incidente stradale. “Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006 – si legge nel post su Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era ...

Live-Non è la D'Urso - Alba Parietti massacra Francesca De André : "Il tuo unico talento è sputt***" : Nella puntata di Live-Non è la D'Urso andata in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre, Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell'Uno contro tutti. Tra i cosiddetti "sferati", ad accendere la luce rossa, l'ex gieffina Francesca De Andrè. "Io ti ho sempre stimata", ha esordito Fra

