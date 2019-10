Alba Parietti | il commosso messaggio per la morte della fidanzata del figlio | “Quel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019)ha voluto dedicare unricordo a Luana, ladi suoFrancesco Oppini morta tredici anni fa in un brutto incidente stradale. Nonostante gli anni passati, il dolore è ancora vivo nella showgirl che rivela come la sua vita sia stata segnata da quell’evento. “Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006 – racconta lasu Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un giorno in cui tu ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta, trovasti la. Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso, con la tua bellezza, con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare. Una ferita per sempre il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco, mio, che ti amava. E nessuna parola o gesto non riuscì a dare conforto e consolare”. A riaccendere il ...

