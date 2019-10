Al via Maker Faire Rome | l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) È iniziato questa mattina, alla Fiera di Roma, “– The european edition“, l’eventopiùall’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Visto il successo, il format della manifestazione si integra, ma non si modifica, nella sua struttura portante: questa mattina ha tenuto a battesimo la manifestazione l’Educational Day ovvero il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in anteprima delle scolaresche da tutta Italia (l’anno scorso accorsero ben 27mila studenti). Dalle 14 di oggi, invece,ha aperto al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette ...

