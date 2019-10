Aidan Turner sarà Leonardo da Vinci per la Rai | prende forma la nuova serie dal respiro

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019)il nuovodaper la Rai. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che riguarda lasul genio italiano già annunciata lo scorso anno dalla tv pubblica e da Eleonora Andreatta. La star di Poldark porterà sullo schermo una versione giovane del genio toscano che, spogliato della sua barba bianca e dei suoi successi, dovrà fare i conti con gli inizi della sua "carriera" tra delusioni e fallimenti. Lo stesso Luca Bernabei di Lux Vide ha sottolineato: "Anche lui ha avuto un lavoro per la prima volta, un maestro, frustrazioni e fallimenti". Il progetto è stato annunciato lo scorso anno e dovrebbe vedere la collaborazione di Rai, ZDF e France Televisions mentre toccherà a Frank Spotnitz, già showrunner de I Medici e creatore dellaAmazon "The Man on The High Castle", occuparsi della creazione e della sceneggiatura insieme a Steve Thompson. Le ...

Aidan_Always : Aidan Turner: l’attore sarà Leonardo da Vinci nella serie Lux Vide - LisaC704 : Leonardo: Aidan Turner sarà il genio italiano nella nuova serie tv - _Chiara_ : RT @badtasteit: #AidanTurner sarà #LeonardoDaVinci nella nuova serie di #FrankSpotnitz -