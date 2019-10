Addio a Pierino Pastore | anima della Pro Cangiani e del basket napoletano

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) C’è un posto al Rione Alto che non si vede. Forse solo un po’, se t’arrampichi sulla Torre Biologica del Policlinico. L’ombra di un crocifisso si spalma su una tettoia in lamiera, il resto è un’intuizione: lì sotto, lì dentro, c’è il gioco. C’è la vita. E ancora di più oggi, che la vita di una intera comunità s’è fermata per salutare Pietro, il Presidente di un luogo comune al di fuori dei luoghi comuni: la Polisportiva Pro. Se n’è andato per un malore improvviso, a 63 anni, appena cinque giorni dopo aver festeggiato i 48 anni di una realtà che assorbe il bisogno di socialità di una città nella città, di un quartiere che per numero di abitanti fa quasi provincia.avrebbe timidamente schivato questo pezzo, ecco. I coccodrilli non gli si addicono nemmeno ora che a decine i “suoi” ragazzi hanno smesso di palleggiare per stargli vicino un’ultima ...

