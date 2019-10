Accoltella al gluteo un musicista al Pigneto | è caccia ad Antonio Sorgentone | il pianista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Hato alun suo amicoe poi si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Protagonista dell’aggressione è, vincitore dell’edizione 2019 di “Italia’s Got Talent” con il suo “pianoforte infuocato“. L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un locale al, a Roma, come ha denunciato la vittima dell’aggressione alla polizia che ora indaga sull’accaduto e sta cercando di rintracciare. Ilaggredito è stato subito soccorso ma la ferita alnon è grave e i medici l’hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni. L'articoloalunal: èad, ilvincitore di Italia’s Got Talent proviene da Il Fatto Quotidiano.

