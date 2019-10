A Perugia focus su nuovo vaccino antinfluenzale quadrivalente

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) In corso di svolgimento ail 52° congresso nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti). Dall’incontro sono arrivanti importanti dati a sostegno di innovazione, sostenibilità e appropriatezza dei vaccini. Nella stagione influenzale alle porte si potrà utilizzare unprodotto su coltura cellulare. Il farmaco, disponibile in Italia per la prima volta, si è dimostrato più efficace in quanto l’innovativa tecnica su coltura cellulare – hanno spiegato gli esperti – si è rivelata capace di sviluppare vaccini più affini al virus circolante. Offrirà così una protezione più mirata e un profilo vantaggioso costo-efficacia. Chiara de Waure, associato presso l’Università degli Studi di, ha spiegato che un modello per valutare “il potenziale impatto di questo...

