A New York apre il nuovo MoMA | ecco come sarà

“Motherless Brooklyn – I segreti di una città” - il ritorno di Edward Norton che recita e dirige un noir in una New York schizofrenica : Orfani ma figli di una metropoli perennemente mutante, gli abitanti della New York a fine Anni 50 gravitano sull’orlo di una svolta necessaria per dimenticare guerre e crack finanziari. C’è chi se ne approfitta – come il cinico magnate Moses Randolph, semi-padrone della città – e chi vi galleggia come Lionel Essrog, detective privato affetto dalla sindrome di Tourette. Il suo cervello, “che contiene una parte anarchica incontrollabile” sembra ...

La catena di grandi magazzini di lusso Barneys New York venderà le sue azioni a una società di moda e a una banca di investimenti : La catena di grandi magazzini di lusso Barneys New York, in difficoltà da tempo e in amministrazione controllata da quest’estate, ha raggiunto un accordo per vendere le sue azioni alla società Authentic Brands Group – che gestisce, tra gli altri, i marchi Corso

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 53 - 36 dollari : New York, 16 ott. (Adnkronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per novembre ha chiuso a 53,36 dollari, in rialzo di di 0,55 dollari.L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 53,36 dollari sembra essere il primo su CalcioWeb.

Giallo a New York - trovato cadavere decomposto in un tombino : “Non sappiamo chi sia” : Il cadavere decomposto di un uomo è stato trovato in un tombino nel cuore di Manhattan, a New York. A lanciare l'allarme sono stati alcuni operai che stavano lavorando ad una linea telefonica di fronte l'ingresso di Central Park sulla Columbus Circle. La polizia, per la quale il corpo era lì da giorni, non esclude che si tratti di un senzatetto.Continua a leggere

Blizzard : l'evento di New York per il lancio di Overwatch su Nintendo Switch è stato cancellato : Blizzard ha annullato l'evento di New York destinato a celebrare il rilascio di Overwatch su Nintendo Switch domani presso uno dei negozi Nintendo. I fan sono stati in grado di iscriversi gratuitamente all'evento utilizzando i loro, e le prime 150 persone sarebbero state in grado di incontrare alcuni dei doppiatori del gioco.Nintendo si è scusata per gli eventuali disagi causati, nonostante abbiano affermato che la cancellazione è stata una ...

Non solo Cristoforo Colombo al Columbus Day. A New York protagonista anche Leonardo Da Vinci : anche Leonardo Da Vinci conquista New York in occasione della celebrazione del Columbus Day. Durante il Giorno di Colombo - la ricorrenza che ricorda l’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo del 12 ottobre 1492 - ha visto come protagonista il celebre artista toscano: il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory e il Console Generale Francesco Genuardi hanno sfilato attraverso la Fifth Avenue, e di fronte alle ...

Moma di New York - mezzo miliardo per un restyling che lega opere e tecniche lontane nel tempo. Sarà un successo? E’ tutto da vedere : “Nelle nostre gallerie e spazi ampliati per spettacoli, conversazioni e arte, vedrai più arte in modi nuovi. Preparati a scoprire nuove voci e nuove prospettive”. Nel portale del Museum of Modern Art si preannuncia l’ormai prossima riapertura di quello che è stato spesso considerato il principale museo di arte moderna del mondo. Un restyling in piena regola per il contenitore newyorchese, sulla 53esima strada, che attrae ogni anno 3 ...

New York - Daria Biancardi vince il Festival della Musica Italiana : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - E’ Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta – Festival della Musica Italiana a New York che si è svolto al Master Theatre di Brooklyn. Con il singolo “Come una danza” - scritto da Cassandra Raffaele - Daria è salita sul palco e incantato pubbl

Il famoso ristorante Barney Greengrass di New York è stato chiuso temporaneamente dalle autorità sanitarie : Domenica, Barney Greengrass, uno dei ristoranti di New York più famosi al mondo, è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un controllo avvenuto giovedì perché il cibo non era conservato alla corretta temperatura, per la presenza di oltre 300 escrementi di

Il figlio Stefano si sposa : Paolo Bonolis vola a New York con la famiglia - : Francesca Galici Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e i loro tre figli sono volati a New York per partecipare al matrimonio di Stefano, primogenito del conduttore convolato a nozze con la giunonica Candice Tempo di matrimoni in casa Bonolis grazie al primogenito di Paolo Bonolis che è convolato a nozze con la fidanzata Candice Hansen. Stefano Bonolis è uno dei due figli che il popolare Paolo ha avuto dal primo matrimonio con Diane ...

New York - sparatoria in un locale : 4 morti e 3 feriti : Quattro persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta in un locale di Crown Heights, situato nel distretto di Brooklyn a New York, di cui sono ancora trapelati pochi dettagli.Le autorità sono state allertate poco dopo le 7 di oggi, ora locale, per una sparatoria in corso all'interno di un locale privato situato su Utica Avenue. All'arrivo l'emergenza si era già conclusa: 4 uomini sono stati dichiarati morti sul posto, mentre tre ...

Luché racconta la sua pizza a Piero Armenti : 'Farla a New York è più bello che a Napoli' : Non tutti sanno che Luché, oltre ed essere ormai da anni un rapper di primo piano nel sempre più variegato panorama della scena italiana, è anche un affermato imprenditore, sia in ambito streetwear, dove sta ottenendo ottimi risultati con il suo brand 'Black Friday', ma anche e soprattutto a livello culinario, è infatti titolare e socio di alcuni locali a Londra e New York. L'incontro tra Luché e Piero Armenti, davanti a una diavola e una pizza ...