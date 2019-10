8 tra le migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 | da Sex Education a Tuca &

In bici tenta il salto dal trampolino da sci : l'atterraggio non è dei migliori : Il ciclista Johannes Fischbach voleva superare gli 80 metri lanciandosi a tutta velocità su una rampa per il salto con gli...

SL102Asymmetric – L’innovativo yacht di Sanlorenzo premiato : il primo motoryacht asimmetrico al mondo tra i migliori in Italia [GALLERY] : L’innovativo SL102Asymmetric di Sanlorenzo entra nell’ADI Design Index 2019. Sanlorenzo è stata scelta per il terzo anno consecutivo dall’Osservatorio permanente del Design ADI L’innovativo yacht SL102Asymmetric di Sanlorenzo è entrato a far parte dell’ADI Design Index 2019, il volume di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie ogni anno il miglior design Italiano messo in produzione, selezionato dall’Osservatorio ...

Registrare telefonate Android : le migliori app : Attendete una chiamata molto importante e vorreste salvarla sul dispositivo per riascoltarla con più attenzione in un secondo momento. In merito a ciò, abbiamo deciso di realizzare un tutorial in cui vi spiegheremo esattamente come leggi di più...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida tutt’altro che scontata ...

: Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre o probabili tali che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio in finale agli anelli - Ludovico Edalli tra i migliori 24 all-arounder : L’Italia ha portato due italiani nelle Finali dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania). Marco Lodadio tornerà in pedana sabato pomeriggio per disputare l’atto conclusivo agli anelli, l’obiettivo è quello di difendere la medaglia di bronzo conquistata l’anno scorso a Doha (e magari migliorarla) e staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 da ...

Conto corrente ottobre 2019 : confronto tra migliori e costo. Quale scegliere : Conto corrente ottobre 2019: confronto tra migliori e costo. Quale scegliere La scelta di un Conto corrente si basa su molteplici fattori, primo tra i quali è certamente il costo dello stesso. I conti online stanno conquistando sempre più utenti, soprattutto per la facilità di gestione e per la possibilità di operare sul proprio Conto direttamente da casa, senza necessariamente recarsi in uno sportello fisico. Ma qual è il miglior Conto ...

Voti Inter-Juventus 1-2 : Dybala e Martinez tra i migliori - Higuain decisivo : Si alternano Voti alti e bassi in Inter-Juventus, match clou della settima giornata di serie A che si è concluso sul risultato di 1-2. Una sfida molto attesa quella tra i nerazzurri e i bianconeri entrambe hanno cercato in tutti i modi di trovare la via della rete e di conquistare la vittoria. Alla fine c'è riuscita la squadra di Sarri, che in questo modo scavalca in classifica proprio l'Inter e si piazza al comando della graduatoria. Primo ko ...

Ultrabook economici : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Ultrabook economici sul mercato. La parola Ultrabook vicino a economico può sembrare un ossimoro, in realtà negli ultimi tempi molte case hanno prodotto dei prodotti con leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

MotoGp – Petrucci ottimista : “fuori dalla top 10 per qualche millesimo - ma posso rientrare fra i migliori 5” : Danilo Petrucci chiude 11° le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota Ducati crede comunque di avere delle buone possibilità per finire in top 5 Fuori dalla top 10 per qualche millesimo, l’11° posto lascia l’amaro in bocca a Danilo Petrucci. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo le Fp2 del Gp della Thailandia, il pilota Ducati fa il punto della situazione spiegando comunque di avere delle buone chance di finire fra i ...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...