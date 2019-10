X Factor 2019 | le Under Donna scelte da Sfera Ebbasta per i Live

X Factor 2019 : i Gruppi scelti da Samuel per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i tre Gruppi scelte da Samuel per i Live Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i nuovi concorrenti di X ...

X Factor 2019 : stasera l'ultimo appuntamento con gli Home Visit : Nella cornice della splendida Berlino i talenti ancora in gara si sfideranno per strappare un pass per i Live.

#XF13 – X Factor 13 – Sesta puntata del 17/10/2019 – Gli Home Visit in trasferta a Berlino. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Sesta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

X Factor 2019 - stasera in onda gli Home Visit : anticipazioni - ospiti e location : X Factor 2019, stasera, giovedì 17 ottobre, andranno in onda gli Home Visit da Berlino. Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La parte più importante della tredicesima edizione di X Factor sta per arrivare. Ovviamente parliamo dei Live che partiranno giovedì 24 ottobre su Sky Uno, ma prima dei Live c’è un altro step da superare per gli aspiranti concorrenti di X Factor, e sono ...

Extra Factor 2019 Pilar Fogliati e Achille Lauro nuovi conduttori : Extra Factor cambia veste, Pilar Fogliati e Achille Lauro i nuovi conduttori Extra Factor dopo i Live di X Factor dal 24 ottobre C’è aria di novità in casa X Factor e se la giuria è già stata rinnovata quasi completamente con gli arrivi di Samuel (qui i suoi Gruppi), Malika Ayane (qui gli Under Uomini) e Sfera Ebbasta (le sue Under Donna) ad affiancare Mara Maionchi (che avrà tra le mani gli Over), così come il Daily che avrà Luna la ...

I concorrenti di X Factor 2019 dai BootCamp agli Home Visit : chi accede all’ultima fase prima dei Live Show : Una Mara Maionchi particolarmente severa abbiamo visto ai BootCamp di X Factor 2019. La giudice guida quest'anno la categoria degli Over e ha scelto i suoi 5 concorrenti che avranno accesso alla fase degli Home Visit, l'ultima prima delle puntate dei Live Show in diretta su Sky Uno. Tomas Tai è tra i concorrenti che hanno sorpreso maggiormente nella categoria degli Over e che hanno quindi avuto immediatamente una sedia per gli Home Visit. Anche ...

X Factor 2019 Bootcamp : Malika e Mara convincono - tripudio per Nuela : X Factor 2019, ultimo appuntamento con i Bootcamp: i concorrenti Over e Under Uomini Secondo e ultimo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2019: Malika Ayane e Mara Maionchi hanno formato il loro quintetto da portare agli Home Visit. Non è stato semplice, così come non lo è stato per Samuel e Sfera Ebbasta, […] L'articolo X Factor 2019 Bootcamp: Malika e Mara convincono, tripudio per Nuela proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 : Comete canta En e Xanax di Samuele Bersani (VIDEO) : X Factor 2019: Eugenio Campagna canta En e Xanax di Samuele Bersani (VIDEO) Stasera è andata in onda la seconda parte dei Bootcamp su Sky Uno. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step in cui i giudici sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La seconda a selezionare è Mara Maionchi che ha gli “over”. Davanti a lei si è presentato Comete. Eugenio Campagna (nome ...

X Factor 2019 : i concorrenti scelti per le Home Visit – Foto : Nuela - X Factor 2019 Il cerchio si stringe, i live sono sempre più vicini. Al Bootcamp i quattro giudici di X Factor 2019 hanno scelto ciascuno cinque concorrenti da portare alle Home Visit, dove avverrà la scelta definitiva dei 12 talenti. Nel ‘diabolico’ meccanismo delle sedie, Samuel, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi hanno così iniziato la formazione delle loro squadre. X Factor 2019, gruppi: le scelte di Samuel La ...

X Factor 2019 - Bootcamp/ Over e Under Uomini - diretta : Malika ferma Michelangelo : X Factor 2019, Bootcamp Under Uomini e Over: Mara Maionchi e Malika ayane scelgono i 5 talenti per gli home visit. Michelangelo fermato sul più bello...