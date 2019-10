Whirlpool | operai in corteo per le vie di Napoli | “Azienda si è presa gioco del Governo

Whirlpool a Napoli - è finita : stop alle attività dal 1° novembre. Esplode la rabbia degli operai : Una mattinata di caos sul bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni all'altezza del km 4 per una manifestazione...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre : gli operai occupano l'autostrada : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool Napoli - l’azienda : “Chiudiamo lo stabilimento il 1° novembre”. Operai bloccano l’autostrada : “Avanti con la lotta” : La vertenza Whirlpool si avvia verso lo scenario peggiore. L’azienda tira dritto e dopo l’incontro con il governo annuncia che con “rammarico”, vista la “mancata disponibilità” dell’esecutivo a discutere della cessione alla misteriosa Prs-Passive Refrigeration Solutions, chiuderà lo stabilimento di Napoli dal 1° novembre. La decisione ha provocato l’immediata reazione dei lavoratori: in 300 circa ...

Festa M5S - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza una roba ...

Whirlpool - tensione a piazza Garibaldi : operai tentano ingresso in stazione : Momenti di tensione fra lavoratori e forze dell'ordine alla stazione centrale di Napoli dove è giunto il corteo dei lavoratori Whirlpool proveniente dallo stabilimento di via Argine. I...

