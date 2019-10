Warcraft III Reforged si mostra in oltre 50 minuti di video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il canale YouTube Book of Flames ha condiviso trecheno50di filmati del prossimo remake di3,III. Questino il gioco a impostazioni Ultra in 1080p e offrono uno sguardo approfondito al gioco di strategia imminente.includerà sia l'originaleIII: Reign of Chaos che la sua espansione pluripremiata, The Frozen Throne. Entrambi avranno una grafica migliorata e funzionalità di matchmaking tramite Blizzard Battle.net. Non solo, supporterà ufficialmente le mod.Leggi altro...

