Volley | SuperLega 2019-2020 | tutti gli acquisti e le cessioni del mercato Cosa è

Volley - SuperLega 2019-2020 : le rose e i sestetti titolari delle 13 squadre : Nel weekend del 19-20 ottobre incomincerà la SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Tredici squadre sono pronte a darsi battaglia nell’arco dell’intera regular season che durerà 26 giornate, le migliori otto formazioni si qualificheranno poi ai playoff che metteranno in palio lo scudetto. Civitanova partirà per difendere il tricolore ma la Lube ha perso l’opposto Sokolov, Rychlicki dovrà ...

Volley - il Natale è salvo! La SuperLega giocherà a Santo Stefano - trovato l’accordo : Il Natale dei pallavolisti è salvo! Nelle scorse settimane la Lega Volley era stata costretta a schedulare una giornata di SuperLega proprio il 25 dicembre per permettere poi ai giocatori di raggiungere le proprie Nazionali il giorno successivo in vista del torneo preolimpico che incomincerà il 5 gennaio a Berlino. Il regolamento internazionale prevede infatti che gli atleti vengano rilasciati dai rispettivi club almeno dieci giorni prima ...

Volley - Superlega 2019-2020 : le favorite. Ancora le fantastiche quattro a contendersi lo scudetto : Impossibile uscire dalle “fab four” se si parla di scudetto del Volley maschile in Italia. Bisogna tornare indietro per ben dieci anni per trovare una squadra diversa da Trento, Perugia, Modena e Civitanova (ex Macerata) che vinse il titolo tricolore. Correva l’anno 2010 e fu Cuneo, poi scomparsa dai radar della pallavolo che conta, ad aggiudicarsi il campionato italiano. Da allora sempore e solo una delle fantastiche quattro ...

Calendario Superlega Volley 2019-2020 : tutte le 22 giornate e il programma. Le date di regular-season e play-off : Nel weekend del 19-20 ottobre incomincerà la Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile: 12 squadre sono pronte ad affrontarsi, stagione regolare composta da 22 giornate e poi le migliori 8 formazioni si qualificheranno ai playoff dove verrà messo in palio lo scudetto. Civitanova e Perugia sono le grandi favorite per il tricolore, Trento e Modena sono subito in scia, attenzione a possibili outsider come Verona, Monza ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : si gioca a Natale e non a Santo Stefano - club sul piede di guerra : La giornata della SuperLega di Volley maschile in programma il 26 dicembre sarà disputata il giorno di Natale a causa dell’inizio anticipato del torneo preolimpico per il quale i giocatori stranieri dovranno essere lasciati liberi a dieci giorni dal via. La decisione, ovviamente, ha lasciato scontenti molti. Così a “La Gazzetta dello Sport” Massimo Righi, ad della Lega Volley: “Purtroppo non avevamo alternative. Non ...