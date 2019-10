Volley | Olimpiadi 2020 | i possibili gironi Italia con Giappone e Polonia? Rischio Serbia

Volley femminile - Ranking FIVB (16 ottobre) : la Cina vola in testa - Italia sempre ottava. Graduatoria fondamentale per le Olimpiadi : La FIVB ha diramato il nuovo Ranking internazionale di Volley femminile, al termine della Coppa del Mondo si è stilata la nuova Graduatoria che servirà anche per comporre i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si attende la comunicazione ufficiale, si dovrebbe seguire il consueto meccanismo a serpentina). La Cina balza al comando con 320 punti proprio grazie a trionfo nella Coppa del Mondo, le Campionesse Olimpiche conservano 54 lunghezze di ...

Volley - Ranking FIVB (16 ottobre) : l’Italia scivola al quarto posto - Brasile in testa. Graduatoria fondamentale per le Olimpiadi : La FIVB ha diramato il nuovo Ranking internazionale di Volley maschile, al termine della Coppa del Mondo si è stilata la nuova Graduatoria che servirà anche per comporre i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si attende la comunicazione ufficiale, si dovrebbe seguire il consueto meccanismo a serpentina). Il Brasile si conferma al comando con addirittura 335 punti: i Campioni Olimpici, vincitori della Coppa del Mondo e vice Campioni del Mondo ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Serbia-Francia? Slovenia terzo incomodo : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley maschile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla vittoria agli Europei mentre l’Italia è scivolata in quinta posizione dopo l’eliminazione ai quarti di finale della rassegna continentale. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati degli ultimi due Europei, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che hanno ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo si giocherà ad Apeldoorn a gennaio. Definite le partecipanti : Sarà la città di Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. A partecipare all’evento saranno le migliori 8 squadre europee del ranking continentale escludendo Italia, Russia e Serbia che hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi attraverso i tornei mondiali andati in scena a inizio agosto. L’evento si disputerà dal 7 al 12 ...

Volley - Europei 2019 : Italia impalpabile e arrendevole - l’eliminazione fa male. A lezione dalla Francia - serve un esame verso le Olimpiadi : Una ricezione latente, un muro praticamente inesistente, una scarsa incisività offensiva e poca grinta: l’Italia esce così dagli Europei 2019 di Volley maschile, martellata dalla Francia che si è imposta con uno schiacciante 3-0 a Nantes. Un quarto di finale a senso unico in cui la nostra Nazionale è riuscita a farsi vedere soltanto nel secondo set, rimontando dal 13-18 e guadagnandosi anche due set point sul 24-22: un errore letale di ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo ma sogna il bottino pieno. Gioco altalenante - ora testa alle Olimpiadi : L’Italia è tornata sul podio agli Europei di Volley femminile a distanza di dieci anni dall’ultima volta, la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo nell’edizione 2019 della rassegna continentale a dieci anni dal trionfo di Lodz. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno raggiunto l’obiettivo minimo che si erano poste alla vigilia, la stagione era stata tutta incentrata sulla qualificazione alle Olimpiadi di ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - il bronzo della consolazione. Sul podio dopo 10 anni - le azzurre possono fare di più : ora le Olimpiadi : L’obiettivo minimo era una medaglia a dieci anni di distanza dall’ultima volta, l’Italia è riuscita nella sua missione e ha conquistato il bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile. La finalina per il terzo posto contro la Polonia non ha avuto sostanzialmente storia, la nostra Nazionale ha dominato i primi due set e poi nella terza frazione è risultata più cinica imponendosi in volata con pieno merito: un successo maturato ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo a Berlino - 5-10 gennaio. Serbia - Francia e tante big per un posto a Tokyo : La Germania ospiterà il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. L’appuntamento è alla Max-Schmeling-Halle di Berlino dal 5 al 10 gennaio e vi parteciperanno le migliori sette squadre del ranking CEV oltre ai padroni di casa già ammessi di diritto. Attenzione perché le date non sono ottimali visto che l’inizio del torneo è fissato 10 giorni dopo Santo Stefano, giornata in ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche gli azzurri del Volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...