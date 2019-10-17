Roma : Tangenziale Est, cambia la viabilità della zona dopo la demolizione del primo tratto in via Masaniello. Divieti, ch… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17:45: VIABILITÀ 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ROCCA CENCIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA. MENTRE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DE LABARO E TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E TIBURTINA. MENTRE PROPRIO SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A24 Roma TERAMO PER UN CANTIERE MOBILE TROVIAMO CODE TRA CARSOLI–ORICOLA E VICOVARO-MANDELA NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE DATA LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA. RESTANDO SULL’A24, IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TRATTO URBANO, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CENTRALE DEL LATTE, IL TRAFFICO ‘E TORNATO REGOLARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN CANTIERE MOBILE TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO. SULLA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INCOLONNAMENTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDNETE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E CENTRALE DEL LATTE. QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA, SI RALLENTA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASLINA E PONTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NEL TRATTO CASILINA-APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E TIBURTINA, PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE TRA CASLINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI SULLA Roma-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 17 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DAL RACCORDO, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E APPIA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA LA LAURENTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA CODETRA BUFALOTTA L’A24 Roma-TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’AVANTI TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO RESTIAMO SULL’A24 NEL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, ...