Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 16 | 30

(Di giovedì 17 ottobre 2019)17 OTTOBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: INIZIAMO DA VIA DI ROCCA CENCIA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ROCCA CENCIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA. MENTRE IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DE LABARO E TRA NOMENTANA E L’A24 PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SPOSTIAMOCI A NORD: SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E ...

