Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2019 ore 12 | 30

(Di giovedì 17 ottobre 2019)17 OTTOBREORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: SULL’A24TERAMO PER UN CANTIERE MOBILE TROVIAMO CODE TRA CARSOLI–ORICOLA E VICOVARO-MANDELA NELLE DUE DIREZIONI. RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE DATA LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA. RESTANDO SULL’A24, IN QUESTO CASO CI RIFERIAMO AL TRATTO URBANO, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA FLAMINIA, SEMPRE PER LAVORI, SI PROCEDE INCOLONNATI DA CORSO FRANCIA A VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA. PER IL RITROVAMENTO DI UN ORDIGNO BELLICO CHIUSA AL TRAFFICO L’ ARDEATINA BIS TRA I KM 1+400 E 1+900, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA SR207 NETTUNENSE. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral L'articolodel 17-10-ore 12:30 proviene ...

