Vespa ride tra i litiganti | boom di ascolti

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Chi ha vinto tra i due Matteo? Il preparatissimo e spigoloso Renzi o il bonario (per una sera) e meno sciolto su norme e dati Salvini? Dall'altra sera il dibattito è aperto e le fazioni dei due leader si scannano via social per stabilire chi ha segnato di più. Il futuro, nelle urne, forse ci darà il vero responso. Intanto un vincitore c'è di sicuro, acclarato dai numeri Auditel: di nome non fa Matteo, ma Bruno. Perché Porta a porta martedì notte ha fatto il record di 3.808.000 telespettatori, con uno share del 25,41%. Un risultato altissimo, soprattutto se si considera che è andato in onda quasi alle 23, quando la maggior parte degli spettatori vanno a dormire e che la curva degliè arrivata a toccare il 34 per cento (quando si discuteva di quota 100). Un evento destinato a rimanere negli annali della televisione pubblica. +++Certo, il furbissimo, ha scelto ...

uscito : #MatteoVsMatteo ieri tra l'altro si è decretata la fine di #cartabianca e #DiMartedi. #vespa giustamente se la ride. #portaaporta - 2010pdv : @PepperFlower @GianricoCarof Vespa fa ride i polli: lui e i plastici. C'ha più spina dorsale un polipo??????? I due… - LUCA_LUCAAAA : #salvini #Renzi il primo che ride, perde….non vale ridere per la situazione italiana attuale. #portaaporta #Vespa -