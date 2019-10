Verona | il 24 e 25 ottobre torna il Forum Eurasiatico Rpt

Verona fiere : il 24 e 25 ottobre torna il Forum Eurasiatico (2) : (Adnkronos) - Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum Economico Eurasiatico (giovedì 24 ottobre ), oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prevede in apertura gli interventi di: Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor Umurzakov, ministro degli investimenti

Veronafiere : il 24 e 25 ottobre torna il Forum Eurasiatico (2) : (Adnkronos) – Sul fronte delle presenze, la prima giornata del XII Forum Economico Eurasiatico (giovedì 24 ottobre), oltre al ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, prevede in apertura gli interventi di: Federico Sboarina, sindaco di Verona, Sardor Umurzakov, ministro degli investimenti e del commercio estero dell’Uzbekistan; Romano Prodi, presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli; Antonio ...