Vaticano | a guadagnare dallo scandalo inglese è il finanziere Mincione

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Chi ci guadagna invece dall’affare del palazzo di Londra comprato dalla Segreteria di Stato vaticana, al centro della nuova inchiesta giudiziaria d’Oltretevere, dove i reati ipotizzati sono la corruzione, la truffa, il peculato, il riciclaggio e l’autoriciclaggio - secondo i calcoli del Financial Times - è sicuramente ilitaliano Raffaele, nato a Pomezia e da trent’anni a Londra: complessivamente 138 milioni di sterline. Mentre l’esborso per ilraggiungerebbe i 400 milioni di euro: 147 milioni di euro per acquistare la maggioranza della società proprietaria del palazzo (nel 2014), 40 milioni per rilevare nel 2018 tutto il valore, un pesantissimo mutuo ereditato da, di altri 130 milioni di sterline, più la cessione di partecipazioni altre società). Ecco il punto: il palazzo al centro ...

