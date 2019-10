Vasco Non Stop Live 018-019 è il nuovo film di Vasco Rossi in uscita a dicembre

Vasco Rossi - “Non siamo mica gli americani” rivive 40 anni dopo : A 40 anni dall'uscita, Sony Music (Legacy) celebra "Non siamo mica gli Americani!", il secondo disco di Vasco Rossi, con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album da studio. "Non siamo mica gli americani. Il titolo è una frase di una canzone... sul militare... giocavo e scherzavo sul fatto che il militare era un problema di perdita di tempo. Da notare che poi il militare io non l'ho ...

Primi dettagli di Noi Non Siamo Mica Gli Americani di Vasco Rossi - nuovo cofanetto atteso a settembre : Sono rilasciati i Primi dettagli di Noi Non Siamo Mica Gli Americani di Vasco Rossi, nuovo cofanetto annunciato per i festeggiamenti dei 40 anni dall'uscita del disco che ha già raggiunto questo importante traguardo nel mese di aprile. La pRossima uscita di Vasco Rossi è stata annunciata durante l'incontro con i fan a Castellaneta Marina in Puglia, nel quale ha anche rivelato l'imminente rilascio del nuovo singolo nella data del 25 ottobre. ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : “Giù le mani dalle mie canzoni. Non autorizzo a usarle per fini politici” : “C’è chi dice no lo dico io: i politici devono mettere giù le mani dalle mie canzoni!”. Vasco Rossi in un post su Instagram lo dice chiaramente: non si strumentalizzino i suoi pezzi per questioni politiche. Un riferimento diretto al senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che oggi in un video ha usato il pezzo del Blasco per anticipare il suo “no” al quesito sul governo giallorosso che sarà sottoposto ...